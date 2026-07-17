Absteiger-Duo Arnschwang und Chambtal vor erster Standortbestimmung

Die SG Chambtal (in Schwarz) ist nach dem direkten Wiederabstieg zurück in der Kreisliga Ost. – Foto: Josef Trummer

Die Kreisliga Ost ist zurück aus der Sommerpause! Der erste Spieltag ist in jeweils ein Spiel am Freitag und Samstag sowie in fünf Matches am Sonntag aufgedröselt. Der Startschuss fällt heute Abend in Untertraubenbach. Dort schaut mit der SpVgg Mitterdorf einer der Titelmitfavoriten vorbei. Die künftig eigenständige DJK Vilzing II ist tags darauf bei der SG Chamerau/Chammünster gefordert. Am Sonntag dann kämpfen unter anderem die drei neuen Gesichter der Liga um die ersten Punkte. Und zwar die beiden Bezirksliga-Absteiger SG Chambtal (gegen Waldmünchen/Geigant) und DJK Arnschwang (in Michelsdorf) sowie Aufsteiger FC Stamsried (bei der SG Schloßberg).



Der FC Untertraubenbach empfängt am Auftaktspieltag der neuen Saison die SpVgg Mitterdorf. Während die SpVgg sich in der vergangenen Saison den dritten Platz sichern konnte, konnte sich der FC knapp in der Kreisliga halten. Schiedsrichter: Markus Haase, Christian Brand, Franziska Völkl







Die SG Chamerau / Chammünster ist Gastgeber des ersten Spieltages für die DJK Vilzing II, die durch Auflösung der SG mit dem FC Zandt eigenständig mit der zweiten Mannschaft aufläuft. Schiedsrichter: Max Piendl, Chaitanya Joshi, Bernhard Fellner







Die SG Chambtal stieg nach einer Saison in der Bezirksliga wieder ab und trifft am ersten Spieltag der Kreisliga-Runde 26/27 auf die angereisten SG Waldmünchen/Geigant. Schiedsrichter: Werner Gabler, Robert Frank, Mario Pottgießer





So., 19.07.2026, 15:15 Uhr SG Schloßberg 09 Schloßberg FC Stamsried FC Stamsried 15:15 PUSH



Bei der SG Schloßberg gibt zum Saisonauftakt der FC Stamsried, der aus der Kreisklasse aufgestiegen ist, sein Stelldichein. Schiedsrichter: Rony Berger, Detlef Berger, keine Angabe













Die abgestiegene DJK Arnschwang tritt am ersten Spielwochenende bei der SG Michelsdorf/Cham II an, die in der vergangenen Saison den neunten Platz erzielen konnte. Schiedsrichter: Stefan Grau, Finn Mehrer, Andreas Müller







Der 1. FC Miltach ist am ersten Spieltag der neuen Saison zu Gast bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn. Die beiden Kontrahenten beendeten die vergangene Saison mit Plätzen im oberen Mittelfeld. Schiedsrichter: Lucio Lobinger, Maximilian Völkl, Andreas Burger







Bei der SG Schönthal-Premeischl ist am ersten Spieltag die SpVgg Eschlkam zugegen. In der letzten Saison konnten sich die beiden Teams klar den Klassenerhalt sichern. Schiedsrichter: Jürgen Roßmann, Niklas Linhart, Philipp Karl