Allgemeines
Absteiger Croatia Bietigheim verliert, SV Pattonville mit Spektakel

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 1. Spieltags

Bezirksliga Enz-Murr
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach
TSV Phönix

Der Auftakt in die neue Saison der Bezirksliga Enz/Murr bot Spannung, Tore und Dramatik. Gleich mehrere Partien lieferten packende Szenen, Elfmeter und späte Entscheidungen prägten den ersten Spieltag. Einige Teams starteten souverän, andere mussten schon früh Rückschläge hinnehmen.

Gestern, 14:30 Uhr
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
1
0
Abpfiff

In Marbach sorgte Leon Kraguljac per Foulelfmeter in der 68. Minute für den entscheidenden Treffer. Kurz nach Spielende sah Vasilios Delimpeis von den Gastgebern die Rote Karte (94.).

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
2
2

Tim Dettinger brachte Lomersheim in der 17. Minute in Führung. Jean Louis Bikoi glich in der 36. Minute aus und traf erneut in der 62. Minute zum 1:2 für Bissingen II. Lukas Buck erzielte per Foulelfmeter in der 74. Minute den 2:2-Endstand.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
0
3
§ Urteil

Das Spiel ist abgesagt.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
0
3
Abpfiff

Der SV Germania Bietigheim dominierte beim Auswärtssieg. Livio Falco traf in der 16. Minute, Tim Kainz legte in der 47. Minute nach und stellte mit einem späten Treffer in der 90.+3 Minute den 3:0-Endstand her. Schiedsrichter Sven Beisel leitete die Begegnung vor 100 Zuschauern.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
8
3
Abpfiff

In einer torreichen Partie setzte sich Pattonville durch. David Milijkovic brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung, Flamur Nurshaba glich für Ludwigsburg in der 45.+3 Minute aus. Can Kaya erzielte in der 52. Minute ein Eigentor für Pattonville, Max Kunberger stellte in der 58. Minute den 3:1-Vorsprung her. Can Kaya traf erneut für Ludwigsburg in der 60. Minute, Edison Qenaj glich zum 3:3 aus (63.). Nabil Abder-Razzag brachte Pattonville wieder in Führung (64.), Selvedin Shanmugarajah (70.), Andreas Bouroutzis (74.), Dennis Chirivi per Eigentor (76.) und Shanmugarajah erneut (81.) sorgten für den 8:3-Endstand.

Gestern, 15:00 Uhr
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
1
3
Abpfiff

Ciro Palmieri brachte den NK Croatia in der 8. Minute in Führung, doch Denis Schranz glich für Schwieberdingen in der 52. Minute aus. Piero Stampete traf in der 62. Minute zur Führung, Tom Weischedel stellte in der 90.+2 Minute den 3:1-Endstand sicher.

Verlegte Spiele

Do., 25.09.2025, 19:00 Uhr
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
19:00

Do., 09.10.2025, 19:30 Uhr
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
19:30

Aufrufe: 018.8.2025, 06:00 Uhr
Timo Babic