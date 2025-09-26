Absteiger Croatia Bietigheim und TV Pflugfelden wollen Fuß fassen

Der siebte Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr verspricht erneut Spannung auf allen Ebenen. Während die Spitzenreiter Germania Bietigheim und TSV Münchingen ihre Tabellenführung verteidigen wollen, stehen insbesondere die Teams aus dem unteren Drittel wie NK Croatia Bietigheim oder TASV Hessigheim unter Druck. Zahlreiche Begegnungen bieten die Chance, Positionen zu festigen oder wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.



FV Löchgau II empfängt AKV B.G. Ludwigsburg. Löchgau II möchte an die jüngsten Leistungen anknüpfen und im Aufstiegsrennen weitere Zähler sichern. Die Gäste aus Ludwigsburg streben an, ihre Position im oberen Tabellenmittelfeld zu stabilisieren und die Punkteausbeute auszubauen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim SVS Kornwest Spvgg Besigheim Besigheim 15:00 PUSH



SV Salamander Kornwestheim trifft auf Spvgg Besigheim. Kornwestheim muss sich im Heimspiel beweisen, um Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren. Besigheim, als Dritter, hofft auf eine Fortsetzung der starken Serie, um den Druck auf die Spitze aufrechtzuerhalten.



TSV Schwieberdingen empfängt TV Aldingen. Beide Teams stehen derzeit im Mittelfeld und benötigen einen Sieg, um sich in der Tabelle nach vorne zu orientieren. Die Partie verspricht intensive Zweikämpfe und taktische Feinheiten im Mittelfeld.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TASV Hessigheim Hessigheim TSV Heimsheim Heimsheim 15:00 PUSH



TASV Hessigheim trifft auf TSV Heimsheim. Hessigheim ist auf jeden Punkt angewiesen, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren. Heimsheim möchte seinen Aufstiegsambitionen gerecht werden und die Punkte im Auswärtsspiel mitnehmen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr FC Marbach FC Marbach TSV Merklingen Merklingen 15:00 PUSH



FC Marbach empfängt TSV Merklingen. Marbach benötigt dringend Punkte, um sich von den unteren Tabellenplätzen zu lösen. Merklingen hat die Möglichkeit, sich mit einem Auswärtssieg im gesicherten Mittelfeld zu etablieren.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SV Pattonville Pattonville TSV Phönix Lomersheim TSV Phönix 15:00 PUSH



SV Pattonville empfängt TSV Phönix Lomersheim. Pattonville will seine Position im Mittelfeld festigen, während Lomersheim dringend Punkte benötigt, um die Abstiegszone nicht noch näher zu rücken. Die Begegnung verspricht ein kampfbetontes Duell.



NK Croatia Bietigheim trifft auf FSV 08 Bietigheim-Bissingen II. Croatia Bietigheim steht auf einem der Abstiegsplätze und benötigt jeden Punkt, um nicht weiter zurückzufallen. Die Gäste wollen die Chance nutzen, ihre Punktebilanz im oberen Mittelfeld auszubauen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TV Pflugfelden Pflugfelden TSV Münchingen Münchingen 15:00 PUSH



TV Pflugfelden empfängt TSV Münchingen. Pflugfelden steht tief im Tabellenkeller und ist auf Punkte dringend angewiesen. Münchingen als Tabellenzweiter strebt an, die Serie fortzusetzen und die Spitze weiter unter Druck zu setzen.