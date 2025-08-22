Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Michael Buchholz
Absteiger Bruckmühl mit torlosem Remis gegen Topteam Ampfing
Der 6. Spieltag der Bezirksliga Ost startete am Freitagabend torlos. Absteiger Bruckmühl und Topteam Ampfing teilen sich nach einer Partie, in der Ampfing ein Tor wegen Abseits aberkannt wurde, die Punkte.