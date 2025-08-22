 2025-08-21T14:07:42.707Z

– Foto: Michael Buchholz

Absteiger Bruckmühl mit torlosem Remis gegen Topteam Ampfing

6. Spieltag in der Bezirksliga Ost

Der 6. Spieltag in der Bezirksliga Ost startet am Freitagabend. Absteiger Bruckmühl empfängt mit dem TSV Ampfing ein echtes Topteam der Liga.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
0
0
Abpfiff

Der 6. Spieltag der Bezirksliga Ost startete am Freitagabend torlos. Absteiger Bruckmühl und Topteam Ampfing teilen sich nach einer Partie, in der Ampfing ein Tor wegen Abseits aberkannt wurde, die Punkte.

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
14:00

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
13:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
15:00

Spiele am Sonntag:

So., 24.08.2025, 14:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
14:30

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
14:00

So., 24.08.2025, 13:30 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
13:30

Aufrufe: 022.8.2025, 17:37 Uhr
Tobias HöllrichAutor