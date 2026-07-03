Absteiger aus der Verbandsliga verabschiedet drei Akteuere

Die TSG Tübingen, Absteiger aus der Verbandsliga Württemberg in die Landesliga Württemberg, Staffel 3, bedankt sich nach einer emotionalen Saison bei Spielern, die den Weg in Rot-Weiß geprägt haben. Im Mittelpunkt stehen Marius Thomas, Henoch Grauer und Paul Jaeger. Während Grauer zur TSG Balingen wechselt, werden Thomas und Jaeger für ihre Leistungen gewürdigt.
Thomas steht für Kontinuität im Tübinger Trikot. Der 24-jährige Abwehrspieler durchlief bereits den Nachwuchs der TSG und sammelte anschließend über mehrere Jahre Spielpraxis in der ersten Mannschaft. In der vergangenen Verbandsliga-Saison kam er auf 29 Einsätze, ein Tor und drei Vorlagen. Insgesamt stehen für ihn 122 Spiele, sieben Treffer und sieben Assists in der Bilanz. Auch in den Jahren zuvor war Thomas regelmäßig Teil der Verbandsliga-Mannschaft und übernahm Verantwortung in der Defensive.
Grauer gehörte in der vergangenen Runde zu den auffälligsten Offensivspielern der TSG. Der Angreifer absolvierte 32 Spiele in der Verbandsliga Württemberg, erzielte dabei 16 Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Zuvor war er im Nachwuchs des SSV Reutlingen aktiv und kam dort in der U19-DFB-Nachwuchsliga sowie in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg zum Einsatz. Nun folgt für ihn der Wechsel zur TSG Balingen in die Oberliga Baden-Württemberg.
Auch Jaeger brachte sich in den vergangenen Jahren für die TSG ein. Der Abwehrspieler kam sowohl in der ersten Mannschaft als auch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Seine Bilanz umfasst 32 Spiele, darunter zehn Partien in der zurückliegenden Verbandsliga-Saison sowie Einsätze in der Bezirksliga Alb für die Tübinger Reserve.
Nach dem Abstieg steht die TSG vor einem Neustart in der Landesliga. Unter Trainer Michael Frick kommen Daniel Huss vom VfL Nagold II und Michel-Angelo Triantafillou vom MTV Stuttgart hinzu. Neben Grauer wird auch Mark Shevchyk als Abgang geführt. Für die TSG endet damit ein Abschnitt, der von Einsatz, Emotionen und viel Verbundenheit geprägt war.