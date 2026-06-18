Absteiger aus der Verbandsliga holt ehemaligen Oberliga-Verteidiger

– Foto: Jens Körner / Verein

Der FC Esslingen, Absteiger aus der Verbandsliga Württemberg in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, arbeitet weiter am Kader für die neue Saison. Mit Leo Milutinovic kommt ein 22-jähriger deutsch-serbischer Verteidiger zum FCE, der zuletzt für den TV Echterdingen spielte und Erfahrung aus mehreren höheren Nachwuchs- und Aktivenklassen mitbringt.

Für Trainer Dominik Eitel ist die Verpflichtung von Leo Milutinovic ein lange verfolgtes Vorhaben. Der Verteidiger stand nach Vereinsangaben bereits seit längerer Zeit weit oben auf der Wunschliste des FC Esslingen. Nun hat der Wechsel geklappt, wodurch der Landesligist nach dem Abstieg eine weitere Option für die Defensive erhält.

Milutinovic bringt trotz seines Alters bereits eine breite fußballerische Laufbahn mit. In der bisherigen Bilanz stehen 115 Spiele, acht Tore, zwei Vorlagen und eine Nominierung für die Elf der Woche. Zuletzt lief er für den TV Echterdingen auf. In der Landesliga Württemberg, Staffel 2, kam er in der Saison 2025/26 auf 21 Einsätze. In der Spielzeit zuvor sammelte er mit Echterdingen Verbandsliga-Erfahrung und absolvierte 23 Partien, in denen ihm ein Treffer und eine Vorlage gelangen. Zusätzlich war er viermal für die zweite Mannschaft des Vereins in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen im Einsatz.