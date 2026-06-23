Absteiger aus der Regionalliga bedient sich in der U19-Bundesliga

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Die TSG Balingen, Absteiger aus der Regionalliga Südwest in die Oberliga Baden-Württemberg, verpflichtet Henrik Niggel. Der 19-jährige Mittelfeldspieler kommt aus der U19 des 1. FC Heidenheim und ist im Zentrum beheimatet. Für die TSG ist der Nehrener ein weiteres regionales Talent im neu formierten Kader von Trainer Michael Schilling.

Niggel bringt Erfahrung aus dem Nachwuchsleistungsbereich mit. In der Region spielte er zunächst für Nehren und den SSV Reutlingen, ehe er in der U17 zum 1. FC Heidenheim wechselte. Dort kam er in der Saison 2023/24 in der U17-Bundesliga Süd/Südwest auf 22 Einsätze und eine Vorlage. Anschließend sammelte er in der U19-DFB-Nachwuchsliga weitere Spielpraxis. In den Herbst- und Frühjahrsrunden der Spielzeiten 2024/25 und 2025/26 absolvierte er insgesamt 21 Partien für die Heidenheimer U19.

In seiner bisherigen Bilanz stehen damit 43 Spiele, eine Vorlage und drei Gelbe Karten. Tore erzielte der zentrale Mittelfeldspieler bislang nicht. Für Balingen ist Niggel dennoch ein interessanter Baustein, weil er aus der Region kommt, in leistungsorientierten Nachwuchsligen ausgebildet wurde und nun den Schritt in den Aktivenbereich der Oberliga Baden-Württemberg machen soll.

Die Verpflichtung passt zum Umbruch der TSG nach dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest. Unter Michael Schilling wurden bereits mehrere Zugänge präsentiert, darunter Adrian Müller, Henoch Grauer, Christian Derflinger, Mika Stauß, Maxim Schmalz, Tom Gerlach und Björn Winter. Zudem rücken mit Florian Barth, Noah Braun, Noel Feher, Dustin Fritz, David Haas und Noah Neff mehrere Spieler aus der zweiten Mannschaft auf. Dem stehen zahlreiche Abgänge gegenüber, darunter Murat Isik zum SSV Ulm, David Girmann zum SGV Freiberg, Mirhan Inan zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Halim Eroglu zum SSV Ulm, Daniel Güney zum 1. Göppinger SV und Tim Hannak zum FC Esslingen. Balingen stellt sich damit nach dem direkten Wiederabstieg deutlich neu auf.