Absteiger aus der Oberliga verpflichtet Talent aus der U19-Bundesliga Neu-Verbandsligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen sichert sich Silas Rothkopf, der aus der U19 des SGV Freiberg kommt. von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eibner / Verein

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen setzt nach dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Verbandsliga auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Nach Erind Zogu wurde nun Silas Rothkopf vorgestellt. Der 18-Jährige kommt aus der U19 des SGV Freiberg und soll beim FSV den Schritt in den Herrenfußball meistern und sich dort weiterentwickeln.

Rothkopf kommt vom Nachbarn SGV Freiberg, wo er in seinem letzten U19-Jahr eine tragende Rolle einnahm und alle zwölf Partien in der U19-DFB-Nachwuchsliga absolvierte. Für den FSV ist der Transfer ein weiterer Baustein in der Neuaufstellung nach dem Oberliga-Abstieg. Der 18-Jährige bringt Eigenschaften mit, die für den Übergang in den Herrenbereich besonders wertvoll sein können. Er gilt als technisch stark, ruhig am Ball und zielstrebig in Richtung gegnerisches Tor. Besonders seine Fähigkeit, auch unter hohem Gegnerdruck klare Entscheidungen zu treffen, hat die Verantwortlichen überzeugt. Sportlicher Leiter Ferdinand Groß beobachtete Rothkopf sowohl im Training als auch in mehreren Spielen und hob Entscheidungsfindung, technische Qualität sowie aggressives Pressing in vorderster Linie hervor.

Rothkopf selbst spricht von einem neuen Abschnitt auf dem Weg vom Jugend- in den Herrenfußball. Er sei dankbar für das Vertrauen des Vereins, wolle sich sportlich und persönlich weiterentwickeln und vom ersten Tag an hart arbeiten, um seinen Beitrag zum gemeinsamen Erfolg zu leisten. Gerade nach dem Abstieg benötigt der FSV Spieler, die lernwillig sind, aber zugleich den Mut haben, Verantwortung am Ball zu übernehmen. Der Zugang passt zur Linie, die Bietigheim-Bissingen bereits mit Erind Zogu eingeschlagen hat. Der 20-jährige offensive Allrounder kam vom FC Holzhausen, wurde zuvor bei den Stuttgarter Kickers ausgebildet und bringt bereits Erfahrung aus dem Herrenbereich mit. Auch bei ihm betonte Groß die Reife im Spiel, die Ruhe am Ball und die Qualität im letzten Drittel.