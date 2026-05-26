Absteiger aus der Oberliga verpflichtet Landesliga-Führungsspieler

Der 26-Jährige ist bereits der 13. Zugang, den der FSV 08 für den Sommer präsentiert. Delkos kommt vom FV Löchgau, der in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Dort hat sich der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Figur entwickelt. Als Kapitän führt er seine Mannschaft an, prägt das Spiel im Zentrum und bringt jene Mischung aus Technik, Zweikampfstärke und Verantwortung mit, die in Bietigheim-Bissingen für den Neuaufbau gefragt ist.

Sportlich soll Delkos vor allem im zentralen Mittelfeld Stabilität geben. Der Rechtsfuß kann das Spiel lenken, kontrollieren und durch seine Abschlussstärke, insbesondere bei Standards, selbst gefährlich werden. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen und auf den nächsten Schritt in meiner bisherigen Laufbahn“, wird Delkos zitiert. Die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihm die Entscheidung erleichtert.

Auch von Vereinsseite wird die Verpflichtung als wichtiger Baustein eingeordnet. Sportdirektor Andreas Groß beschreibt Delkos als „sehr kompletten Fußballer“, der Taktgeber sein könne und Führungspersönlichkeit mitbringe. Besonders dessen mannschaftsdienliche Art sei für den Neuaufbau fundamental wichtig.