Absteiger aus der Oberliga verpflichtet Ex-Regionalliga-Stürmer

– Foto: Carsten Trebuth

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen setzt seinen offensiven Neuaufbau nach dem Oberliga-Abstieg fort. Mit Mohamed Baroudi kommt ein dynamischer Angreifer vom 1. Göppinger SV an den Bruchwald. Der 23-Jährige bringt Regionalliga-Erfahrung, technische Qualität und Torgefahr mit und soll dem Verbandsliga-Kader in der neuen Saison sofort mehr Tiefe, Tempo und Durchschlagskraft verleihen.

Baroudi wurde unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum der Stuttgarter Kickers ausgebildet und schaffte dort den Sprung in den Aktivenbereich. Für die erste Mannschaft der Kickers absolvierte er 32 Oberliga-Spiele, erzielte neun Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Anschließend führte ihn sein Weg zum SGV Freiberg in die Regionalliga Südwest, ehe er beim 1. Göppinger SV weiter Erfahrung sammelte. Für Freiberg und Göppingen stehen insgesamt 53 Einsätze in der Regionalliga Südwest in seiner Bilanz.

Insgesamt bringt der 23-Jährige 174 Spiele, 32 Tore und 14 Assists mit. In Göppingen war er sowohl in der Oberliga als auch in der Regionalliga aktiv. Gerade seine Mischung aus Tempo, technischer Qualität und Ruhe in engen Situationen soll dem FSV 08 neue Möglichkeiten im letzten Drittel geben. Baroudi gilt als Spieler mit Instinkt, mutigem Eins-gegen-eins und dem Willen, offensiv Verantwortung zu übernehmen.

Auch persönlich bringt der Wechsel eine besondere Note mit. Baroudi erklärte, dass er durch seinen jüngeren Bruder bereits einen Bezug zum Verein habe. Die Gespräche seien offen, ehrlich und vertrauensvoll gewesen, deshalb fühle sich der Schritt für ihn richtig an. In der kommenden Saison wolle er für den FSV auf Torejagd gehen.