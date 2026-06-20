Absteiger aus der Oberliga verpflichtet Abwehrtalent

– Foto: Carsten Trebuth

Der personelle Umbruch beim 1. Göppinger SV nimmt weiter Form an. Nach zuletzt wichtigen Vertragsverlängerungen und der Verpflichtung von Trainer Daniel Güney folgt nun der erste Neuzugang: Maximilian Gjini wechselt vom TSV Oberensingen zu den Rot-Schwarzen. Nach dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Verbandsliga Württemberg setzt der GSV damit früh ein Zeichen für den geplanten Wiederaufbau.

Mit dem 22-jährigen Abwehrspieler holen die Göppinger einen Akteur, der trotz seines jungen Alters bereits über bemerkenswerte Konstanz verfügt. Gjini entwickelte sich in den vergangenen Jahren in Oberensingen zu einer festen Größe und absolvierte dort zwei nahezu komplette Verbandsliga-Spielzeiten. Allein in der abgelaufenen Runde stand er in 32 Partien auf dem Platz und steuerte als Defensivspieler zwei Treffer bei. Schon zuvor hatte er mit regelmäßigen Einsätzen und stabilen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Seine fußballerische Ausbildung führte ihn unter anderem über den Jugendbereich der Normannia Gmünd sowie weitere Stationen im württembergischen Amateurfußball. Insgesamt bringt Gjini bereits deutlich über 100 Pflichtspieleinsätze mit – ein ungewöhnlich stabiler Karriereverlauf für sein Alter.

In Göppingen sieht man in ihm genau das Profil, das für die kommende Saison gesucht wurde. Der Verein beschreibt ihn als dynamischen, zweikampfstarken und klaren Verteidiger mit weiterem Entwicklungspotenzial. Besonders seine Robustheit, seine Geschwindigkeit und seine kompromisslose Spielweise sollen der Mannschaft zusätzliche Stabilität geben. Nach dem Abstieg dürfte genau diese Mischung gefragt sein: Spieler, die nicht nur Qualität mitbringen, sondern auch bereit sind, Verantwortung in einer Phase des Neuaufbaus zu übernehmen.