Absteiger aus der Oberliga verkündet einen Zugang

Zur kommenden Saison dürfen Georgios Kaligiannidis vom FV Neuhausen am Goldäcker begrüßen. Georgios „Gogo“ hat in der letzten Saison für Furore und einige Scores als Mittelfeldspieler gesorgt. Seine Spielweise ist eine super Ergänzung im Kader. Wir freuen uns über deine Bereicherung im Team & eine erfolgreiche Zusammenarbeit für die Saison 25/26.

Benvenuti al Calcio!

Zur Person

Kaligiannidis ist 26 Jahre alt und trägt seit 2016 das Trikot des FV Spfr. Neuhausen. In dieser Zeit stand er knapp 200 Mal auf dem Platz und war an über 130 Toren beteiligt (59 Tore, 71 Vorlagen). Letzte Saison gelang ihm mit Neuhausen der Aufstieg in die Landesliga. In der Aufstiegssaison gelangen ihm 28 Tore und 18 Assists.

Abschlusstabelle der Oberliga Baden-Württemberg

1. SG Sonnenhof Großaspach 34 31-2-1 109:26 95

2. TSG Balingen (Ab) 34 24-4-6 78:44 76

3. VfR Mannheim 34 20-7-7 71:41 67

4. VfR Aalen (Ab) 34 17-9-8 61:32 60

5. 1. CfR Pforzheim 34 18-6-10 65:44 60

6. SV Oberachern 34 15-7-12 50:41 52

7. FC Nöttingen 34 15-5-14 73:53 50

8. TSG Backnang 34 14-8-12 60:49 50

9. SSV Reutlingen 34 13-10-11 57:52 49

10. TSV Essingen 34 14-6-14 46:45 48

11. FSV Hollenbach 34 14-6-14 54:60 48

12. 1. FC Normannia Gmünd 34 14-3-17 62:65 45

13. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 34 12-7-15 54:63 43

14. FV Ravensburg 34 9-11-14 40:52 38

15. SV Fellbach (Auf) 34 9-3-22 35:84 30

16. FC Zuzenhausen (Auf) 34 8-3-23 42:87 27

17. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Auf) 34 5-3-26 38:83 18

18. FC 08 Villingen II (Auf) 34 4-0-30 30:104 12