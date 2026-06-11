Absteiger aus der Oberliga sichert sich torgefährlichen Verteidiger Neu-Verbandsligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen verpflichtet Erind Zogu vom FC Holzhausen. von red · Gestern, 22:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eibner / Verein

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen treibt nach dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Verbandsliga Württemberg seine Kaderplanung weiter voran. Mit Erind Zogu kommt ein junger offensiver Allrounder vom FC Holzhausen, der trotz seiner erst 20 Jahre bereits Erfahrung im Herrenbereich gesammelt hat und beim FSV neue Impulse setzen soll.

Zogu kommt vom FC Holzhausen, der sich in der laufenden Saison die Vizemeisterschaft in der Verbandsliga sichern konnte. Dort etablierte sich der 20-Jährige auch in seiner zweiten Spielzeit im Herrenbereich und kam auf insgesamt 25 Einsätze. Zuvor wurde er drei Jahre in der Talentschmiede der Stuttgarter Kickers ausgebildet, was sich in seinem Profil deutlich widerspiegelt.

Der junge Angreifer ist flexibel einsetzbar und kann nahezu alle Offensivpositionen bekleiden. Sein Spiel zeichnet sich durch Ruhe am Ball, Abgeklärtheit und technische Qualität aus. Gerade auf engem Raum findet Zogu gute Lösungen und kann dadurch das Ballbesitzspiel des FSV bereichern. Nach dem Abstieg soll er Teil eines Kaders werden, der sich in der Verbandsliga neu ausrichten muss. Auch Zogu selbst blickt mit Vorfreude auf die Aufgabe. Er freue sich sehr auf die neue Herausforderung, die Mannschaft und die gemeinsamen Ziele. Die Gespräche hätten ihm ein gutes Gefühl gegeben. Von Beginn an wolle er alles geben, um das Team auf und neben dem Platz bestmöglich zu unterstützen.