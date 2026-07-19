Absteiger aus der Oberliga holt Remis gegen den SV Darmstadt II

Gegen Darmstadt II, zuletzt Elfter der Hessenliga, geriet Hollenbach früh in Rückstand. Bereits in der sechsten Minute trafen die Gäste zum 0:1. Der FSV fand jedoch zurück in die Partie und kam in der 25. Minute zum Ausgleich. Hannes Scherer verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1. Weitere Treffer fielen nicht, sodass Hollenbach gegen einen Hessenligisten ein Remis mitnehmen konnte.

Für den FSV ist die Vorbereitung nach dem Abstieg eine wichtige Phase der Neuordnung. Nach dem Turnier in der Vorwoche und dem klar verlorenen Auftakt gegen Ansbach ging es nun darum, Stabilität zu gewinnen, Belastung aufzubauen und Abläufe weiter zu festigen. Das Unentschieden gegen Darmstadt II liefert dafür einen besseren nächsten Schritt, auch wenn in dieser Phase weniger das Ergebnis als vielmehr die Entwicklung der Mannschaft im Mittelpunkt steht.

Viel Zeit zur Nachbereitung bleibt nicht. Bereits am Sonntag, 19. Juli, steht um 17 Uhr der nächste Test beim VfR Gommersdorf an. Der Gegner belegte zuletzt Rang elf in der Verbandsliga Nordbaden und dürfte dem FSV erneut einen guten Gradmesser bieten. Am Samstag, 25. Juli, folgt dann ein besonderes Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, ehe es einen Tag später im WFV-Pokal ernst wird. Dort tritt Hollenbach am Sonntag, 26. Juli, um 15.30 Uhr beim VfR Heilbronn an.