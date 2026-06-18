Absteiger aus der Oberliga holt früheren U19-Bundesliga-Verteidiger Verbandsligist 1. Göppinger SV verpflichtet Alperen Nehir von Bezirksligist Türkspor Nürtingen. von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Carsten Trebuth / Verein

Der 1. Göppinger SV treibt seine Planungen für die Mission Wiederaufstieg voran und verstärkt sich mit Alperen Nehir. Der 21-jährige Defensivspieler wechselt von Türkspor Nürtingen 73 nach Göppingen und bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus Nachwuchsleistungszentren, der Verbandsliga und dem Aktivenbereich mit.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg steht beim GSV ein personeller und sportlicher Neustart an. Mit Daniel Güney wurde bereits ein neuer Trainer verpflichtet, nun folgt mit Alperen Nehir die nächste wichtige Personalie. Der vielseitige Verteidiger soll die Defensive stabilisieren und gleichzeitig Entwicklungspotenzial für die Zukunft mitbringen. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte Nehir beim 1. FC Heidenheim. Dort durchlief er die Nachwuchsmannschaften und sammelte unter anderem 20 Einsätze in der U19-Bundesliga sowie 17 Partien in der U17-Bundesliga. Die Jahre im Nachwuchsleistungszentrum legten die Grundlage für seinen weiteren Weg im Aktivenbereich.

Anschließend sammelte er Erfahrungen beim Donzdorfer JC und beim FC Esslingen, wo er in der Verbandsliga Württemberg zum Einsatz kam. In der vergangenen Saison lief Nehir für Türkspor Nürtingen 73 auf und machte dort mit starken Offensivwerten auf sich aufmerksam. In zwölf Bezirksliga-Spielen gelangen dem Defensivspieler bemerkenswerte fünf Tore und zwei Vorlagen. Insgesamt stehen in seiner bisherigen Laufbahn 83 Pflichtspiele, sechs Tore und vier Assists zu Buche. Neben seiner körperlichen Präsenz bringt er Zweikampfstärke, Flexibilität und eine gute Ausbildung mit. Genau diese Eigenschaften machen ihn für den GSV interessant.