Absteiger aus der Oberliga hat bereits den fünften Abgang Beim FSV Hollenbach wird Marco Specht verabschiedet, der sich Oberligist FC Nöttingen anschließt. von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der FSV Hollenbach verliert nach dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg einen weiteren Offensivspieler. Marco Specht wechselt zum FC Nöttingen und verlässt den Verein nach mehreren prägenden Jahren. Bereits zuvor standen die Abschiede von Janis Gesell, Rejan Omerovic, Jannis Bieniek und Rico Hofmann fest. Ein weiterer Umbruch beginnt nun somit.

Specht gehörte in den vergangenen Jahren zu den auffälligen Offensivkräften des FSV. In der abgelaufenen Oberliga-Saison kam er auf 28 Einsätze, erzielte sechs Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Schon in den beiden Jahren zuvor hatte er seine Torgefahr regelmäßig gezeigt: 2024/25 standen sieben Tore und fünf Vorlagen in 22 Spielen, 2023/24 sieben Treffer und zwei Assists in 20 Partien. Insgesamt weist seine Bilanz 121 Spiele, 40 Tore und 15 Assists aus. Einen wichtigen Teil seiner Entwicklung absolvierte Specht in Hollenbach, wo er bereits in der Jugend in der A-Junioren-Oberliga auf 16 Tore kam. Auch deshalb ist sein Wechsel zum FC Nöttingen mehr als ein gewöhnlicher Abgang. Der Offensivspieler verlässt einen Verein, bei dem er sportlich gewachsen ist und über mehrere Spielzeiten Verantwortung übernommen hat.