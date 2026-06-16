Absteiger aus der Oberliga hat bereits den fünften Abgang

Der FSV Hollenbach verliert nach dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg einen weiteren Offensivspieler. Marco Specht wechselt zum FC Nöttingen und verlässt den Verein nach mehreren prägenden Jahren. Bereits zuvor standen die Abschiede von Janis Gesell, Rejan Omerovic, Jannis Bieniek und Rico Hofmann fest. Ein weiterer Umbruch beginnt nun somit.
Specht gehörte in den vergangenen Jahren zu den auffälligen Offensivkräften des FSV. In der abgelaufenen Oberliga-Saison kam er auf 28 Einsätze, erzielte sechs Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Schon in den beiden Jahren zuvor hatte er seine Torgefahr regelmäßig gezeigt: 2024/25 standen sieben Tore und fünf Vorlagen in 22 Spielen, 2023/24 sieben Treffer und zwei Assists in 20 Partien.
Insgesamt weist seine Bilanz 121 Spiele, 40 Tore und 15 Assists aus. Einen wichtigen Teil seiner Entwicklung absolvierte Specht in Hollenbach, wo er bereits in der Jugend in der A-Junioren-Oberliga auf 16 Tore kam. Auch deshalb ist sein Wechsel zum FC Nöttingen mehr als ein gewöhnlicher Abgang. Der Offensivspieler verlässt einen Verein, bei dem er sportlich gewachsen ist und über mehrere Spielzeiten Verantwortung übernommen hat.
Für den FSV kommt der Abschied in einer Phase des Neuaufbaus. Nach dem Abstieg in die Verbandsliga Württemberg muss der Kader neu geordnet werden. Neben Specht hatten bereits Janis Gesell, Rejan Omerovic, Jannis Bieniek und Rico Hofmann ihren Abschied angekündigt. Der Verein bedankte sich bei allen Spielern für Einsatz, Teamgeist und gemeinsame Momente auf und neben dem Platz.
Specht schließt sich nun dem FC Nöttingen an, der in der Oberliga Baden-Württemberg an den Start geht. Für Hollenbach bedeutet der Wechsel den Verlust von Tempo, Abschlussstärke und Erfahrung im letzten Drittel. Gleichzeitig bietet der Umbruch die Chance, neue Rollen zu vergeben und den Neustart in der Verbandsliga mit frischem Profil anzugehen. Gerade nach einer schwierigen Saison wird entscheidend sein, wie schnell die Mannschaft wieder Stabilität findet und offensive Verantwortung neu verteilt. Seine Zeit bleibt eng mit dem Verein verbunden in Erinnerung.