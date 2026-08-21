Absteiger aus der 3. Liga kommt: Vilzing will zurück in Erfolgsspur

Mario Kufner und die DJK Vilzing wollen nach der ersten Saisonniederlage in Augsburg zuhause gegen Schweinfurt wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. – Foto: Thomas Gierl

Der Einstand von Wolfgang Beller als neuer Coach der DJK Vilzing misslang vergangene Woche. Beim FC Augsburg II verloren die Schwarzgelben mit 1:3 - gleichzeitig die erste Saisonniederlage. Nun steht für Beller die Heimpremiere an, und die soll natürlich erfolgreicher werden. Die Aufgabe ist allerdings durchaus knackig: Mit dem 1. FC Schweinfurt 05 kommt am morgigen Samstag ein Absteiger aus der 3. Liga an den Huthgarten. Anpfiff im Manfred-Zollner-Stadion ist um 14 Uhr.



Das sagt Vilzings Cheftrainer Wolfgang Beller vor dem Aufeinandertreffen mit den Schweinfurtern: "Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns. In der Offensive haben wir ein paar Anpassungen vorgenommen. Auf den Gegner haben wir uns akribisch vorbereitet. Schweinfurt ist in meinen Augen mit dem ganzen Umfeld fast ein Profiklub. Die Mannschaft scheint sich nach dem Umbruch, den der Abstieg zur Folge hatte, schön langsam gefunden zu haben, was der Sieg vergangene Woche gegen Bayreuth unterstreicht. Für uns gilt es, nach dem kleinen Rückschlag zuletzt in Augsburg wieder in die Erfolgsspur zu finden."



Personalien DJK Vilzing: Benedikt Auburger hat sich eine Zerrung zugezogen und wird etwa zwei Wochen pausieren müssen. Markus Ziereis hat das individuelle Training aufgenommen und soll nach seiner Muskelverletzung in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Weiterhin ausfallen werden auch Simon Sedlaczek, Benedikt Fischer und Fabian Ziegler.





Aufatmen zuletzt in Schweinfurt nach dem ersten Saisonsieg gegen Bayreuth. – Foto: Ryan Evans





Die Schweinfurter haben nach dem Abstieg aus der 3. Liga wenig überraschend einen großen Umbruch zu bewältigen. Mit



Die Schweinfurter haben nach dem Abstieg aus der 3. Liga wenig überraschend einen großen Umbruch zu bewältigen. Mit Jan Gernlein ist ein neuer Trainer an der Seitenlinie, der die Schnüdel allerdings bestens kennt, war er doch bei den 05er schon Assistenztrainer aktiv. Der Start verlief wenig überraschend noch holprig. Aber: Gegen den TSV 1860 München holten die Unterfranken ein 2:2, zuletzt gab es gegen die SpVgg Bayreuth den ersten Saisonsieg, der durchaus Kräfte freisetzen könnte in der Kugellagerstadt. Zum Auswärtsspiel in der Oberpfalz hat die aktive Fanszene zur Mottofahrt aufgerufen: Alle im Trikot nach Vilzing, lautet die Devise.





Personalien 1. FC Schweinfurt 05: Lukas Mrozek und Nils Piwernetz trainieren noch individuell und sind für Vilzing keine Optionen. Der Rest des Kaders ist an Bord.