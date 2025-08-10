Absteiger Agathenburg/Dollern startet mit souveränem Sieg

Das Ergebnis täuscht ein wenig über die Gesamtleistung der Hausherren hinweg, denn trotz etwa 80 % Ballbesitz fand der Favorit nur selten Lösungen, um in das letzte Drittel zu kommen. "Unser Passspiel war zu ungenau. Defensiv hatten wir alles im Griff, Wiepenkathen hatte kaum eine richtige Torchance", sagte A/D-Trainer Carsten Junge, der auf einige Stammspieler krankheits- oder verletzungsbedingt verzichten musste. Das 1:0 markierte ausgerechnet Defensivspezialist Justin Hüttry. "Das hat mich richtig gefreut. Ich hatte ihm vor dem Spiel gesagt, er solle sich auch mal in die Box trauen, wenn er schon mit nach vorne geht. Dann machte er per Kopf das Tor", so Carsten Junge.

Gastgeber machen alles klar

Das frühe 2:0 nach Wiederbeginn durch Niclas Becker spielte dem SV in die Karten. Ziel war es, schnell nachzulegen und hinten die Null zu halten. Es war aber weiter kein gutes Spiel, zu wenig Bewegung auf beiden Seiten. Dennoch waren die Hausherren klar überlegen, konnten das Ergebnis durch den eingewechselten Niko Hause und Aaron Warkehr noch erhöhen. Hause hatte vorher schon 90 Minuten in der zweiten Mannschaft gespielt und traf nach knapp einer Minute. "Es konnten sich heute mal Spieler aus der zweiten Reihe zeigen. Niko steht dann auch mal richtig. Gut machte es auch Dawid Neuber, als er eingewechselt wurde", meinte der A/D-Trainer, der noch viel Luft nach oben sah.

Schiedsrichter: Dennis Eurig - Tore: 1:0 Justin Hüttry (22.), 2:0 Niclas Becker (51.), 3:0 Niko Hause (73.), 4:0 Aaron Warkehr (84.).