Abstand zu Nichtabstiegsplätzen wird größer 1.FC Saarbrücken: B-Junioren verlieren auch Heimspiel gegen Augsburg

Die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben das Heimspiel gegen den FC Augsburg, der vor dem Spieltag nur knapp über dem Strich stand, mit 1:3 (0:2) verloren. Der Abstand auf den rettenden Platz Elf wird immer größer.

Trainer Matthias Malter bescheinigte seinem b-Junioren-Bundesligateam zwar eine orde3ntliche Leistung mit einer besseren Einstellung als zuletzt, dennoch verlor das FCS-Team das Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg am Sonntagmittag im FC-Sportfeld mit 1:3 (0:2).

Ein früher Doppelschlag der Gäste brachte die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken im Heimspiel gegen den FC Augsburg schon in der ersten Hälfte auf die Verliererstraße. Edi Haziri (25.) und Lorenz Rachinger (28.) schossen die 2:0-Pausenführung für die bayerischen Schwaben heraus. "Wir hatten heute einige Spieler aus dem jüngeren Jahrgang dabei, auch der Torwart debütierte in der Bundesliga. Wir konnten es zunächst offen gestalten, von der Einstellung war es besser als zuletzt in Walldorf. Doch nach dem Doppelschlag innerhalb drei Minuten gingen wir mit einem Rückstand in die Kabine", sagte FCS-Trainer Matthias Malter. "Wir haben dann versucht ranzukommen, hätten einen Elfmeter bekommen müssen, dann wären wir dran gewesen. stattdessen machen sie das 0:3. Wir haben dann nach einer Ampelkarte auch noch in Unterzahl zu Ende spielen müssen und bekommen trotzdem einen Treffer. Dieses Spiel hätten wir nicht zu verlieren brauchen", sagte Malter nach dem Spiel. Saarbrücken bleibt in der Tabelle Letzter, zum Vorletzten SpVgg. Greuther Fürth ist es nur ein einziger Punkt Rückstand, aber zum rettenden Ufer, das erst ab Platz elf beginnt und auf dem der Karlsruher SC liegt, , beträgt der Abstand bereits acht Zähler. Und gegen den KSC spielt das FCS-Team am kommenden Wochenende.