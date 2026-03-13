Abstand wahren oder Druck bekommen

– Foto: Philipp Reichelt

Für die Sportfreunde Anderten steht am Sonntag ein richtungsweisendes Spiel in der Bezirksliga 2 Hannover an. Die Mannschaft von Trainer Tobias Faust tritt auswärts beim TSV Bemerode an. Beide Teams sind in der Tabelle direkte Nachbarn, entsprechend groß ist die Bedeutung der Partie.

Der Aufsteiger möchte nach dem späten 1:1 gegen den SV 06 Lehrte wieder einen Schritt nach vorne machen. „Unser Ziel ist es, in Bemerode etwas Zählbares mitzunehmen“, erklärt Faust. „Dafür müssen wir allerdings ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt gegen Lehrte.“

Mit 24 Punkten belegt Anderten aktuell Rang zehn, während Bemerode mit 21 Zählern auf Platz elf folgt. „Wenn man sich die Tabellenkonstellation anschaut, ist das natürlich ein sehr wichtiges Spiel“, sagt Faust. „Bemerode könnte mit einem Sieg zu uns aufschließen, und genau das wollen wir verhindern.“

Das Hinspiel verlief deutlich zugunsten der Sportfreunde: Im Herbst setzte sich Anderten zu Hause mit 4:1 durch. Dennoch erwartet der Trainer diesmal eine deutlich engere Begegnung. „Es wird ein heißes und umkämpftes Spiel, weil beide Mannschaften wissen, worum es tabellarisch geht.“

Der TSV Bemerode reist mit einer Niederlage im Rücken in das Duell. Am vergangenen Spieltag unterlag die Mannschaft beim FC Lehrte mit 1:2, nachdem sie zunächst durch Leonard Bült in Führung gegangen war.

Faust sieht seine Mannschaft dennoch gefordert: „Wir werden uns in der Trainingswoche entsprechend vorbereiten und freuen uns auf die Partie.“ Das Ziel ist klar formuliert: „Am Ende wollen wir unbedingt etwas mitnehmen und den Abstand nach unten weiter vergrößern.“