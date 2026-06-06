Absprache möglich? Fellerdilln und FC Werdorf widersprechen

Wetzlar. „Ich kann jetzt schon sagen, dass es zu keiner Wettbewerbsverzerrung kommen wird. Wir werden auch am Sonntag mit der bestmöglichen Mannschaft spielen“, stellt Sahim Damar gleich zu Beginn klar und erklärt zum Ende des Gesprächs: „Alle, die Fellerdilln kennen, wissen, dass bei uns viele Tore fallen. Wir freuen uns auf eine schöne Kulisse und sind uns sicher, dass es kein langweiliger Abend wird.“ Der Spielertrainer des VfL Fellerdilln gibt die Marschroute für Spiel drei in der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga West (Sonntag, 17 Uhr, live im Stream auf mittelhessen.de) gegen den FC Werdorf vor.