 2026-06-03T09:07:03.210Z

Relegation

Absprache möglich? Fellerdilln und FC Werdorf widersprechen

Teaser Relegation KOL WEST: +++ Vor dem letzten Spiel in der Relegation zur Kreisoberliga West äußern sich der FC Werdorf und der VfL Fellerdilln zur brennendsten Frage: Könnte es einen Pakt der Teams geben? +++

von Redaktion · Heute, 15:43 Uhr · 0 Leser
Spielt mit seiner Mannschaft im letzten Spiel der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga West gegen den VfL Fellerdilln auf Sieg: Michael Sidorenko, Trainer des FC Werdorf. © Steffen Bär
Spielt mit seiner Mannschaft im letzten Spiel der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga West gegen den VfL Fellerdilln auf Sieg: Michael Sidorenko, Trainer des FC Werdorf. © Steffen Bär

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Wetzlar. „Ich kann jetzt schon sagen, dass es zu keiner Wettbewerbsverzerrung kommen wird. Wir werden auch am Sonntag mit der bestmöglichen Mannschaft spielen“, stellt Sahim Damar gleich zu Beginn klar und erklärt zum Ende des Gesprächs: „Alle, die Fellerdilln kennen, wissen, dass bei uns viele Tore fallen. Wir freuen uns auf eine schöne Kulisse und sind uns sicher, dass es kein langweiliger Abend wird.“ Der Spielertrainer des VfL Fellerdilln gibt die Marschroute für Spiel drei in der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga West (Sonntag, 17 Uhr, live im Stream auf mittelhessen.de) gegen den FC Werdorf vor.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.