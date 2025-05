Absolutes Topspiel - VfB Schloß Holte empfängt Türkgücü Gütersloh

——————————————————————————SpVg Steinhagen - TuS Lippereihe (Sonntag 15:00 Uhr)Tobias Kreutzer, Co-Trainer SpVg Steinhagen: „Unsere personelle Situation verbessert sich durch die Rückkehrer von Daniel Schröder und Fabian Romeira etwas.Weiterhin ausfallen werden definitiv Erdem Yilmaz, Ben Siepmann und Niko Brosig (Aufbautraining nach Kreuzbandriss). Der Sonntag ist aus verschiedenen Gründen ein besonderer. Zum einen haben wir uns dieses Spiel gegen Lippereihe mit dem zeitgleichen Spiel Platz 1 gegen Platz 2 (VfB Schloß Holte gegen Türkgücü Gütersloh) in den letzten Wochen verdient und erarbeitet. Aber Lippereihe ist eine Top Mannschaft die uns das Leben sehr schwer machen wird. Zum anderen verlässt uns nach Sonntag Louis Dingerdissen für einen 1 jährigen Aufenthalt in Kanada. Wir wollen ihn unbedingt mit einem Sieg verabschieden.“Simon Schulz, Co-Trainer TuS Lippereihe: „Tatsächlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass für uns nach oben noch viel passiert. Trotzdem wollen wir die nächsten Spiele so spielen, wie immer. Wir wollen Steinhagen unser Spiel aufzwingen. Wir wollen spielbestimmend sein und ein gutes Spiel abliefern. Natürlich wollen wir aus den letzten Spielen möglichst viele Punkte holen, am besten 9. Ich denke Steinhagen gehört mit zu der stabilsten Mannschaft unserer Liga. Personell sieht es besser als letzte Woche aus, da 2 Spieler zurück in den Kader kommen. Trotzdem fehlen uns weiterhin 2 Offensivkräfte. Ich freue mich auf das Spiel am Sonntag.“