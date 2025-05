Am 27. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems steht ein hochspannendes Duell an der Tabellenspitze im Mittelpunkt, wenn der Zweitplatzierte Wilhelmshavener SC Frisia den Spitzenreiter SV Brake zum direkten Meisterschaftskampf empfängt. Doch auch im Tabellenkeller und im Verfolgerfeld geht es um wichtige Punkte. Mit acht Partien an diesem Wochenende verspricht die Liga erneut reichlich Dramatik, Tore und Bewegung in der Tabelle. Die Ausgangslage vor dem Spieltag lässt auf packende Begegnungen hoffen.