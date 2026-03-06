 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Absolutes Spitzenspiel in Maierhöfen, Meckenbeuren empfängt Eschach

Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 21. Spieltags 

von Matthias Kloos · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Stefanie Borne

Der SV Maierhöfen/Grünenbach empfängt Bezirksliga Bodensee den SV Oberzell zum direkten Schlagabtausch an der Tabellenspitze. Die TSG Ailingen will nach dem 5:0 in Vogt auch gegen den FC Leutkirch nachlegen, während der TSV Meckenbeuren den TSV Eschach im Rennen um die obere Tabellenregion ausbremsen möchte. Dazu stehen auch die Partien SV Weingarten gegen SGM Unterzeil/Seibranz und FC Dostluk Friedrichshafen gegen VfL Brochenzell an.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Maierhöfen/Grünenbach
SV Maierhöfen/GrünenbachMaierh./Grün
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
15:00

Das absolute Spitzenspiel am 21. Spieltag: Erster gegen Zweiter, 37 Punkte gegen 36 Punkte. Maierhöfen/Grünenbach geht mit dem Rückenwind des 4:1 beim FC Leutkirch in dise Partie, Oberzell kam zuletzt trotz fast 90 Minuten Unterzahl noch zu einem 1:1 gegen den TSV Tettnang. Beide Teams wissen, dass ein Sieg hier nicht nur Zähler bringt, sondern auch die Tabellenführung.
Hinspiel: SV Oberzell – SV Maierhöfen/Grünenbach 0:1.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TSG Ailingen
TSG AilingenTSG Ailingen
FC Leutkirch
FC LeutkirchFC Leutkirch
15:00

Die TSG Ailingen kommt mit frischem Selbstvertrauen aus dem 5:0 beim SV Vogt und hat die Chance, sich weiter Luft zu im Abstiegskampf zu verschaffen. Der FC Leutkirch steht mit 13 Punkten auf Rang 16 und braucht jedes Ergebnis, das Hoffnung gibt – zumal die Defensive zuletzt beim 1:4 gegen Maierhöfen/Grünenbach wieder vier Treffer zuließ. Ailingen steht mit 22 Punkten auf Platz 13 und wird versuchen den Druck früh hochzuhalten, Leutkirch möchte dagegen halten.
Hinspiel: FC Leutkirch – TSG Ailingen 1:2.
So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb. II
SV Vogt
SV VogtSV Vogt
15:00live

Der FV Ravensburg II hat mit dem 1:0 bei der SGM Unterzeil/Seibranz gezeigt, wie wertvoll ein einzelner Treffer sein kann – und will nun nachlegen. Der SV Vogt reist mit dem 0:5 gegen Ailingen an und ist mit 27 Punkten Siebter. Es ist ein Duell, in dem Ravensburg II mit einem Heimsieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigen könnte und Punktetechnisch mit Vogt gleich ziehen könnte.
Hinspiel: SV Vogt – FV Ravensburg II 5:1.
So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Weingarten
SV WeingartenWeingarten
SGM Unterzeil/Seibranz
SGM Unterzeil/SeibranzSGM Unterzeil/Seibranz
15:00

Der SV Weingarten kassierte zuletzt ein klares 0:4 beim TSV Meckenbeuren und muss nun eine Reaktion zeigen. Die SGM Unterzeil/Seibranz hat durch das 0:1 gegen den FV Ravensburg II Punkte liegen lassen und steht als Vierter unter Zugzwang, wenn die Spitzengruppe nicht enteilen soll. Weingarten ist Zehnter (24 Punkte), Unterzeil/Seibranz Vierter (33 Punkte).
Hinspiel: SGM Unterzeil/Seibranz – SV Weingarten 2:5.
So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Meckenbeuren
TSV MeckenbeurenMeckenbeuren
TSV Eschach
TSV EschachTSV Eschach
15:00

Meckenbeuren (Platz acht) kommt mit dem überzeugenden 4:0 gegen Weingarten, während Eschach trotz des 2:1 in Brochenzell zuletzt die Verfolgerrolle hinter den beiden Topteams hält. Für Eschach zählt jeder Punkt, um Maierhöfen/Grünenbach und Oberzell nicht aus den Augen zu verlieren – Meckenbeuren kann wiederum ein echtes Ausrufezeichen setzen und weiter nach oben klettern.
Hinspiel: TSV Eschach – TSV Meckenbeuren 2:1.
So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
FC Dostluk Friedrichshafen
FC Dostluk FriedrichshafenFC Dostluk
VfL Brochenzell
VfL BrochenzellBrochenzell
15:00

Der FC Dostluk Friedrichshafen bleibt mit 18 Punkten auf Rang 15 tief im Abstiegskampf und braucht dringend Zählbares. Der VfL Brochenzell steht mit 33 Punkten auf Platz fünf und hat die Spitze weiter im Blick, auch wenn die Niederlage in Brochenzell gegen Eschach zuletzt weh tat. Für Dostluk wird es darauf ankommen, den Favoriten möglichst lange zu beschäftigen, während Brochenzell nüchtern auf den Pflichtsieg schielen dürfte.
Hinspiel: VfL Brochenzell – FC Dostluk Friedrichshafen 2:1.
So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Bergatreute
SV BergatreuteBergatreute
FV Bad Waldsee
FV Bad WaldseeBad Waldsee
15:00

Der Tabellenelfte SV Bergatreute hat mit dem 4:0 beim SV Aichstetten Selbstvertrauen gesammelt und möchte das Polster zum Tabellenkeller weiter ausbauen. Der FV Bad Waldsee steht abgeschlagen mit 6 Punkten auf Rang 17 und braucht dringend Punkte, um überhaupt noch Kontakt zum rettenden Ufer zu halten. Für Bergatreute ist es die Chance, einen direkten Konkurrenten klar auf Distanz zu halten.
Hinspiel: FV Bad Waldsee – SV Bergatreute 2:2
So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Tettnang
TSV TettnangTSV Tettnang
SV Aichstetten
SV AichstettenAichstetten
15:00live

Der TSV Tettnang hat beim 1:1 in Oberzell bewiesen, dass er auch gegen ein Topteam punkten kann, bleibt aber mit 19 Punkten auf Rang 14 in akuter Gefahr. Der SV Aichstetten steht mit 23 Punkten auf Platz 12 und will nach dem 0:4 gegen Bergatreute Wiedergutmachung betreiben.
Hinspiel: SV Aichstetten – TSV Tettnang 3:1.