Absolutes Spitzenspiel in Maierhöfen, Meckenbeuren empfängt Eschach

Das absolute Spitzenspiel am 21. Spieltag: Erster gegen Zweiter, 37 Punkte gegen 36 Punkte. Maierhöfen/Grünenbach geht mit dem Rückenwind des 4:1 beim FC Leutkirch in dise Partie, Oberzell kam zuletzt trotz fast 90 Minuten Unterzahl noch zu einem 1:1 gegen den TSV Tettnang. Beide Teams wissen, dass ein Sieg hier nicht nur Zähler bringt, sondern auch die Tabellenführung. Hinspiel: SV Oberzell – SV Maierhöfen/Grünenbach 0:1.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr TSG Ailingen – FC Leutkirch



Die TSG Ailingen kommt mit frischem Selbstvertrauen aus dem 5:0 beim SV Vogt und hat die Chance, sich weiter Luft zu im Abstiegskampf zu verschaffen. Der FC Leutkirch steht mit 13 Punkten auf Rang 16 und braucht jedes Ergebnis, das Hoffnung gibt – zumal die Defensive zuletzt beim 1:4 gegen Maierhöfen/Grünenbach wieder vier Treffer zuließ. Ailingen steht mit 22 Punkten auf Platz 13 und wird versuchen den Druck früh hochzuhalten, Leutkirch möchte dagegen halten.

Hinspiel: FC Leutkirch – TSG Ailingen 1:2.

Der FV Ravensburg II hat mit dem 1:0 bei der SGM Unterzeil/Seibranz gezeigt, wie wertvoll ein einzelner Treffer sein kann – und will nun nachlegen. Der SV Vogt reist mit dem 0:5 gegen Ailingen an und ist mit 27 Punkten Siebter. Es ist ein Duell, in dem Ravensburg II mit einem Heimsieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigen könnte und Punktetechnisch mit Vogt gleich ziehen könnte.

Hinspiel: SV Vogt – FV Ravensburg II 5:1.

Der SV Weingarten kassierte zuletzt ein klares 0:4 beim TSV Meckenbeuren und muss nun eine Reaktion zeigen. Die SGM Unterzeil/Seibranz hat durch das 0:1 gegen den FV Ravensburg II Punkte liegen lassen und steht als Vierter unter Zugzwang, wenn die Spitzengruppe nicht enteilen soll. Weingarten ist Zehnter (24 Punkte), Unterzeil/Seibranz Vierter (33 Punkte).

Hinspiel: SGM Unterzeil/Seibranz – SV Weingarten 2:5.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr TSV Meckenbeuren – TSV Eschach



Meckenbeuren (Platz acht) kommt mit dem überzeugenden 4:0 gegen Weingarten, während Eschach trotz des 2:1 in Brochenzell zuletzt die Verfolgerrolle hinter den beiden Topteams hält. Für Eschach zählt jeder Punkt, um Maierhöfen/Grünenbach und Oberzell nicht aus den Augen zu verlieren – Meckenbeuren kann wiederum ein echtes Ausrufezeichen setzen und weiter nach oben klettern.

Hinspiel: TSV Eschach – TSV Meckenbeuren 2:1.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr FC Dostluk Friedrichshafen – VfL Brochenzell



Der FC Dostluk Friedrichshafen bleibt mit 18 Punkten auf Rang 15 tief im Abstiegskampf und braucht dringend Zählbares. Der VfL Brochenzell steht mit 33 Punkten auf Platz fünf und hat die Spitze weiter im Blick, auch wenn die Niederlage in Brochenzell gegen Eschach zuletzt weh tat. Für Dostluk wird es darauf ankommen, den Favoriten möglichst lange zu beschäftigen, während Brochenzell nüchtern auf den Pflichtsieg schielen dürfte.

Hinspiel: VfL Brochenzell – FC Dostluk Friedrichshafen 2:1.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Bergatreute – FV Bad Waldsee



Der Tabellenelfte SV Bergatreute hat mit dem 4:0 beim SV Aichstetten Selbstvertrauen gesammelt und möchte das Polster zum Tabellenkeller weiter ausbauen. Der FV Bad Waldsee steht abgeschlagen mit 6 Punkten auf Rang 17 und braucht dringend Punkte, um überhaupt noch Kontakt zum rettenden Ufer zu halten. Für Bergatreute ist es die Chance, einen direkten Konkurrenten klar auf Distanz zu halten.

Hinspiel: FV Bad Waldsee – SV Bergatreute 2:2

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr TSV Tettnang – SV Aichstetten



Der TSV Tettnang hat beim 1:1 in Oberzell bewiesen, dass er auch gegen ein Topteam punkten kann, bleibt aber mit 19 Punkten auf Rang 14 in akuter Gefahr. Der SV Aichstetten steht mit 23 Punkten auf Platz 12 und will nach dem 0:4 gegen Bergatreute Wiedergutmachung betreiben.

Hinspiel: SV Aichstetten – TSV Tettnang 3:1.





