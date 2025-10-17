Absolutes Spitzenspiel: Aschheim und Forstinning kämpfen um Platz eins

Forstinning – Mehr Spitzenspiel geht nicht. Am 14. Spieltag empfängt der Tabellenzweite FC Aschheim unter Trainer Vincenzo Contento heute um 19.30 Uhr den Spitzenreiter VfB Forstinning und kann durch einen Sieg bei drei Punkten Rückstand selbst die Führung in der Bezirksliga Ost übernehmen. Beide spielen bislang eine herausragende Saison und haben das weitere Feld schon ein Stück weit distanziert, Holzkirchen (3.) weist bereits sieben Zähler Rückstand auf Aschheim auf.

Gery Lösch als Trainer der ungeschlagenen Forstinninger Höhenflieger beobachtete den hartnäckigsten Verfolger aus Aschheim in den letzten Wochen mehrfach und ist voll des Lobes für den Kontrahenten:

„Aschheim hat schon viel individuelle Qualität und gleichzeitig eine gute Mischung aus Erfahrung und jungen Spielern, die anschieben. Es ist eine ausgefuchste Mannschaft, da wartet ein richtiger Brocken auf uns. Antonio Saponaro und Didier Nguelefack machen die Musik vorne, die müssen wir in den Griff bekommen.“ Lösch hat also seine Hausaufgaben gemacht und sieht sein Team, bei der Konstellation selbstredend, voll motiviert.

Das letzte Duell zwischen den beiden Vereinen liegt dreieinhalb Jahre zurück. In der damaligen Aufstiegssaison in die Landesliga siegte der VfB am 24. Spieltag auf eigenem Feld recht souverän mit 3:0, Korbinian Hollerieth traf damals nach rekordverdächtigen acht Sekunden zum 1:0. Während der langjährige Forstinninger Kapitän in diesem Sommer seine Karriere beendete, steht mit Dimitar Kirchev der damalige Torschütze zum 2:0 immer noch im VfB-Kader neben dem weiteren Dauerbrenner Nico Weismor.

Opara vs Saponaro: Wer trifft zuerst?

Die Begegnung ist auch ein Aufeinandertreffen von zwei der besten Torjäger: Forstinnings Mike Opara führt die Ligaliste mit 13 Treffern an, Antonio Saponaro folgt als Aschheims Mann für die entscheidenden Tore knapp hinter Josef Sontheim (SV Miesbach, elf Treffer) auf dem dritten Rang. Konzentration über 90 Minuten plus Nachspielzeit ist also angesagt für die VfB-Abwehr.