"Absolutes Spektakel" - Dinklage gewinnt deutlich in Oldenburg

Von Beginn an trat Dinklage konzentriert und zielstrebig auf. Felix Heuer eröffnete in der 15. Minute den Torreigen, ehe Lutz Orthaus mit dem 0:2 (28.) die Führung ausbaute. Kurz vor der Pause schnürte Heuer mit seinem zweiten Treffer (43.) den Doppelpack und sorgte für eine komfortable Halbzeitführung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste dominant. Bereits in der 49. Minute traf Julian Pille zum 0:4 und entschied die Partie endgültig. Oldenburg fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen das druckvolle und effiziente Spiel des TVD, der in allen Mannschaftsteilen überzeugte.

„Absolutes Spektakel. Über 90 Minuten unseren Matchplan umgesetzt. Brutale Antwort auf alles – absolut verdienter Sieg, auch in der Höhe“, lobte Langemeyer sein Team nach der Partie.

Mit dem souveränen Auswärtserfolg untermauert der TV Dinklage seine Ambitionen und zeigt sich früh in der Saison in starker Verfassung. Oldenburg kassierte hingegen die zweite Niederlage in Serie und kassierte den nächsten Dämpfer. Weiter geht es für den Oberliga-Absteiger dann am Sonntag bei GW Firrel. Dinklage muss bereits am Mittwoch ran und holt das Spiel vom ersten Spieltag gegen den SV Bevern nach.