»Absolutes No-Go«: Kirchroth stellt Coach Meier frei Die in einem FuPa-Bericht getätigten Äußerungen werden dem 41-jährigen A-Lizenzinhaber zum Verhängnis

Patrick Meier ist nicht mehr Trainer des SC Kirchroth. Der 41-jährige Regensburger wurde bereits vor dem abschließenden Heimspiel des Bezirksliga-Schlusslichts gegen den SV Hutthurm, das 2:2-Remis endete, von seinen Aufgaben entbunden. Auslöser für diesen vor allem vom Zeitpunkt her ungewöhnlichen Schritt waren bestimmte Aussagen, die Meier unter der Woche in einem Bericht über die sportliche Situation des KSC tätigte. Der A-Lizenzinhaber prangerte unter anderem an, dass seine Schützlinge die körperlich geprägte Spielweise in der Bezirksliga Ost immer noch nicht angenommen haben, zudem kritisierte der Oberpfälzer die fehlende Kaderbreite und nicht optimale Trainingsbeteiligung.

"Der Artikel wurde vom Verein nicht positiv aufgefasst und auch einige Spieler fühlten sich angegriffen. Ich stehe aber nach wie vor zu meinen Aussagen, denn die Wahrheit darf man sagen", lässt Patrick Meier wissen. Beim SC Kirchroth kamen die Äußerungen des Übungsleiters alles andere als gut an. "Nach 18 Spielen als Letzter dazustehen, spricht keineswegs für einen erfolgreichen Verlauf der bisherigen Saison. Das ursprünglich gesteckte sportliche Ziel ist quasi nicht mehr erreichbar. Der Klassenerhalt ist jetzt unser gemeinsames Ziel. Der nicht mit dem Verein abgestimmte FuPa-Bericht, der die Mannschaft öffentlich unter den Bus wirft, ist aus verantwortlicher Sicht ein absolutes No-Go. Nach einem fairen und klärenden Gespräch zwischen Verein und Trainer wurde die Zusammenarbeit im Guten beendet. Wir bedanken uns bei Patrick für die intensive Zusammenarbeit in den letzten Monaten und wünschen ihm, wie von seiner Seite angestrebt in höheren Ligen, viel Erfolg in der Zukunft", gibt Kirchroths Abteilungsleiter Dominik Grunert zu Protokoll.







Wer beim KSC die Meier-Nachfolge antreten wird, entscheidet sich erst noch. "Wir werden die nächsten Tage und Wochen nutzen, um den Markt intensiv zu sondieren und eine optimale Lösung für Mannschaft und Verein zu finden", sagt Grunert. Der geschasste Übungsleiter hat seine Demission gefasst zur Kenntnis genommen: "So ist der Fußball. Vielleicht ergibt sich ja jetzt wieder eine neue Herausforderung mit einem Team, das etwas erreichen will, für mich."