Absolutes Nervenspiel in Monheim – für beide Teams

Die späte Niederlage in Hilden (0:1) machte dem 1. FC Monheim (FCM) am vergangenen Sonntag einen Strich durch die Rechnung, den Klassenerhalt der Oberliga Niederrhein bereits vorzeitig klarzumachen. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf der VfB Hilden dann doch noch zum Sieg und sicherte sich so weiterhin die Tabellenführung vor Ratingen 04/19. Für die Monheimer war es auch aufgrund der Unzufriedenheit mit der Schiedsrichterleistung ein bitteres Ergebnis.
FCM-Trainer Dennis Ruess resümierte: „Super bitterer Nachmittag für uns in dem Moment, da ist es natürlich klar, dass alle enttäuscht waren, und da darfst du auch enttäuscht sein. Aber wir haben keine Mannschaft gesehen, die sich ihrem Schicksal ergeben will. Wir haben keine Mannschaft gesehen, die spielt wie ein Absteiger. Das Positive ist deutlich mehr, als das Ergebnis vermuten lässt.“
Mit der Leistung an sich ist der FCM weiterhin zufrieden, setzt demnach darauf, die Darbietung am Sonntag gegen Ratingen 04/19 zu wiederholen – idealerweise nur mit besserem Ausgang für die Rheinstädter. Denn sollte der FCM am kommenden Spieltag gewinnen, würde er den Klassenerhalt aus eigener Kraft erreichen. „Wir brauchen eine Top-Leistung ähnlich wie am letzten Sonntag mit ein bisschen mehr Fortune. Dann haben wir die Möglichkeit, es selber zu machen. Die Chance wollen wir nicht wegwerfen, und wir werden weiter fleißig arbeiten“, sagt Ruess.
Der kommende Gegner stellt den FCM jedoch vor eine große Aufgabe. Ratingen liegt aktuell auf Rang zwei in der Tabelle, einen Punkt hinter Tabellenführer Hilden. Zum Gegner findet Ruess klare Worte: „Das ist individuell wahrscheinlich das Beste in der Liga, was in vielen Bereichen unterwegs ist. Wir haben aber auch im Hinspiel gesehen, dass mit Fleiß, mit Intensität, mit einem guten Plan, mit einer guten Aktivität und mit Mut im Ball auch gegen diesen Gegner etwas geht.“ Das Hinspiel endete 3:3.
Aber auch für Ratingen geht es am Sonntag um viel. Denn der RSV muss gegen Monheim gewinnen, um noch eine Chance auf den Titel und den Aufstieg in die Regionalliga zu haben, und muss parallel auf einen Ausrutscher der Hildener beim SC St. Tönis hoffen. „Es geht ja nicht nur für uns um etwas, sondern auch für die andere Seite. Um ihre Chance auf den Aufstieg zu wahren, müssen die Ratinger ja gewinnen. Wenn wir sicher drinbleiben wollen, müssen wir gewinnen. Da ist für beide Mannschaften eine Drucksituation drin“, beschreibt Ruess die Ausgangslage.
Durch den zusätzlichen Abstiegsplatz, der durch den Zwangsabstieg der U23 von Fortuna Düsseldorf in die Oberliga Niederrhein entstanden ist, wird es für den FCM brenzlig, sollte er keinen Punkt gegen Ratingen holen. Denn dann muss man auf die Ergebnisse der Abstiegskonkurrenten wie FC Büderich, 1. FC Kleve oder DJK Adler Union Frintrop schauen.
Worauf es aber vor allem ankommen wird, ist dem FCM bewusst: „Wir werden unsere Jungs gut vorbereiten und gute Ideen und einen guten Plan haben. Aber das Entscheidende ist: Gelingt es dir in dem Moment, deine Nerven in den Griff zu bekommen, dein Spiel auf den Platz zu bekommen, deine Ideen auch auf dem Platz umzusetzen?“, fragt der FCM-Trainer. Vor allem die Mentalität und Intensität, die seine Mannschaft gegen die Hildener zeigte, hebt Ruess lobend hervor und will diese auch gegen Ratingen sehen. Der FCM wird am Sonntag alles daransetzen, die Klasse zu sichern.
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