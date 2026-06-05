Absolutes Nervenspiel in Monheim – für beide Teams

Durch den zusätzlichen Abstiegsplatz, der durch den Zwangsabstieg der U23 von Fortuna Düsseldorf in die Oberliga Niederrhein entstanden ist, wird es für den FCM brenzlig, sollte er keinen Punkt gegen Ratingen holen. Denn dann muss man auf die Ergebnisse der Abstiegskonkurrenten wie FC Büderich, 1. FC Kleve oder DJK Adler Union Frintrop schauen.

Worauf es aber vor allem ankommen wird, ist dem FCM bewusst: „Wir werden unsere Jungs gut vorbereiten und gute Ideen und einen guten Plan haben. Aber das Entscheidende ist: Gelingt es dir in dem Moment, deine Nerven in den Griff zu bekommen, dein Spiel auf den Platz zu bekommen, deine Ideen auch auf dem Platz umzusetzen?“, fragt der FCM-Trainer. Vor allem die Mentalität und Intensität, die seine Mannschaft gegen die Hildener zeigte, hebt Ruess lobend hervor und will diese auch gegen Ratingen sehen. Der FCM wird am Sonntag alles daransetzen, die Klasse zu sichern.

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