"Absolutes Knallerderby" - Dinklage will den Heimsieg

„Für mich ein absolutes Knallerderby“, freut sich TVD-Trainer Tobias Langemeyer auf das Duell. „Ich gehe von extrem vielen Zuschauern aus, da beide Mannschaften intensiv Fußball spielen wollen.“ Das letzte Duell der beiden Kontrahenten fand im Winter im Rahmen eines Testspiels statt. Damals gewann Dinklage deutlich mit 4:1.

Personell kann Dinklage nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich zwei Spieler fehlen urlaubsbedingt, ansonsten ist der Kader gut aufgestellt. Der Coach warnt vor der Qualität des Gegners: „Lohne II hat eine sehr talentierte Mannschaft, die richtig gut in die Saison gestartet ist und die Euphorie vom letzten Jahr mitgenommen hat.“

Die Marschroute für Sonntag ist klar: Derbysieg. „Wir wollen Derbysieger werden, dafür werden wir alles tun. Wir konnten uns eine ganze Woche intensiv vorbereiten und sind bereit“, so Langemeyer. Alles ist also vorbereitet für einen schönen Fussball-Sonntag. Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr.