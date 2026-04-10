„Absolutes Highlight-Spiel" – Sportbund Rosenheim empfängt Aschheim

Fehlt dem Sportbund weiter: Verteidiger Thomas Ofenmacher (re.). – Foto: Marc Marasescu

Die Bezirksliga Ost befindet sich in der Endphase der Saison. Am 25. Spieltag trifft der SB Rosenheim auf den Tabellenzweiten aus Aschheim.

„Es erwartet uns ein absolutes Highlight-Spiel – eine Bonusaufgabe“, sagt Zimpfer vor der Partie. Mit dem FC Aschheim kommt der Tabellenzweite der Bezirksliga Ost ins Josef-März-Stadion. Das Star-Ensemble um Diego Contento und Mehmet Ekici kämpft um den direkten Aufstieg in die Landesliga.

Es läuft aktuell nicht mehr beim SB DJK Rosenheim. Nach der überragenden Phase vor und nach der Winterpause verloren die Grün-Weißen zuletzt dreimal in Folge. Am kommenden Spieltag wartet nun ein echtes Brett auf die Mannschaft von Patrick Zimpfer.

Die Rosenheimer wollen dem klaren Favoriten dennoch ein Bein stellen. „Solche Spiele können Kräfte freisetzen. Wir werden alles reinwerfen, leidenschaftlich dagegenhalten und alles versuchen, um Aschheim zu ärgern“, sagt Zimpfer.

Der Sportbund kämpft aktuell allerdings mit großen Personalsorgen, was die Aufgabe nicht leichter macht. Mit Thomas Ofenmacher und Danyal Akdag fehlen weiterhin zwei Verteidiger. Außerdem fallen auch Winterneuzugang Luis Jovanovic, Felix Heimes und Moril Hempen aus.

Sportbund Rosenheim empfängt Aschheim mit großen Personalsorgen

„Wir befinden uns aktuell in einer schwierigen Phase und müssen zusätzlich einige Ausfälle verkraften“, weiß auch Zimpfer und ergänzt: „Genau jetzt wird es darauf ankommen, als Team noch enger zusammenzurücken und die Situation gemeinsam anzunehmen.“

Das Hinspiel sollte den Grün-Weißen Hoffnung machen. Diego Contento und Co. fiel lange Zeit wenig ein – erst ein abgefälschter Freistoß des Ex-Bayern-Stars fand glücklich den Weg ins Tor. Am Ende musste sich der Sportbund knapp geschlagen geben, zeigte aber, wie man den Favoriten ärgern kann.

Anpfiff im Josef-März-Stadion ist am Samstag um 14 Uhr.