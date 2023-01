»Absolutes Highlight«: Hankofen & Co. sind heiß auf den SAR-Cup Am Dreikönigstag geht es in der Dingolfinger Höll-Ost Sporthalle richtig rund

"Wir legen auf die Hallensaison eigentlich überhaupt keinen Wert, aber das in Dingolfing ist mit dem Kunstrasen eine super coole Sache, auf die wir uns riesig freuen. Ich habe mir sogar beide Qualifikationsturniere angeschaut", berichtet Hankofens Spielertrainer Tobias Beck leicht schmunzelnd. Der Mittelfeld-Stratege wird ebenfalls aktiv ins Geschehen eingreifen. "Wir sind ordentlich aufgestellt und wollen schon etwas reißen", kündigt Beck selbstbewusst an.





Traditionell eine gute Rolle spielt das Team des Ausrichters FC Dingolfing. Aufgrund der Verletzungsseuche der letzten Monate fehlen aber ein paar Hallen-Cracks wie Maximilian Wilhelm und Kapitän Florian Büchner. "Endlich wieder SAR-Cup, zwei Jahre Pause sind genug. Super Halle, Bande, Kunstrasen, viele Fans, top Stimmung, was will man mehr. Ein absolutes Highlight für jeden Spieler, aber auch für alle Fans des regionalen Amateurfußballs. Sensationell was die unzähligen Helfer um das engagierte Orga-Team wieder auf die Beine gestellt haben. Das Teilnehmerfeld verspricht schönen Hallenfußball und wird für eine volle Hütte sorgen. Die Jungs freuen sich auf die Duelle mit den ambitionierten und höherklassigen Gegnern. Auch wenn bei uns verletzungsbedingt der eine oder andere Hallenspezialist fehlen wird, werden wir sicherlich keine Gastgeschenke verteilen. Die Vorrunde zu überstehen, ist natürlich unser Ziel", lässt FCD-Coach Florian Baumgartl wissen.





Einer der vier niederbayerischen Starter ist die SpVgg GW Deggendorf, die eine von den beiden früheren Regionalliga-Kickern Max Bachl-Staudinger und Michael Faber angeführte Truppe in die BMW-Stadt schicken wird. "Das Turnier in Dingolfing ist etwas ganz Besonderes. Kunstrasen, hochkarätige Besetzung, das ist natürlich alles top. Wir möchten uns im starken Teilnehmerfeld teuer verkaufen und liebäugeln schon mit dem Einzug ins Viertelfinale", verrät Deggendorfs Übungsleiter Thomas Seidl.





Über eines der beiden Qualifikationsturniere schaffte Bezirksligist FC Eintracht Landshut den Sprung in die Endrunde. "Damit war überhaupt nicht zu rechnen, zumal wir nicht top aufgestellt waren", verrät Landshuts Spielercoach und Dauerbrenner Ali Attieh, der nur an der Bande stand, am Freitag jedoch selbst die Schuhe schnüren wird. "Das lasse ich mir nicht nehmen", scherzt der sympathische Routinier, der keine konkreten sportliche Vorgaben macht: "Wir wollen uns in diesem tollen Teilnehmerfeld ordentlich präsentieren und vor allem Spaß haben. Vielleicht können wir die Favoriten etwas ärgern."









Gruppe A

SV Burgweinting (Kreisliga Regensburg), 1. SC Feucht (Bayernliga Nord), FC Dingolfing (Bezirksliga West), VfR Garching (Bayernliga Süd)



Gruppe B

FC Eintracht Landshut (Bezirksliga West), SV Donaustauf (Bayernliga Nord), SpVgg Hankofen-Hailing (Regionalliga Bayern), FC Tegernheim (Landesliga Mitte)



Gruppe C

1. FC Bad Kötzting (Landesliga Mitte), SpVgg GW Deggendorf (Landesliga Mitte), SV Wacker Burghausen U19 (Bayernliga), TSV Landsberg (Bayernliga Süd)







Die beiden erstplatzierten jeder Staffel sowie die beiden besten Dritten erreichen das Viertelfinale, das um 16:40 Uhr beginnen wird. Läuft alles nach Plan, wird um 18:25 Uhr das Endspiel angepfiffen.