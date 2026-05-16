„Absolutes Bonusspiel" – FCN-Coach nimmt Druck vor Derby raus

Daniel Mößner vom FC Neufahrn – Foto: Michalek

Im Tabellenkeller tut sich was. Der FC Neufahrn und der TSV Paunzhausen laufen nämlich gerade heiß. Beide kämpfen mit aktuell 28 Punkten auf Augenhöhe gegen den ersten Relegationsplatz an. Mit Vötting (29 Punkte), Uttenhofen (29), Gammelsdorf (31) und Langenbach (32) sind nun vier weitere Vereine in Abstiegsgefahr.

Das große Endspielderby der Kreisklasse zwischen Eching und Dietersheim ist nach den Ereignissen in der Englischen Woche wieder ein Stück näher gerückt. Die beiden Topteams trennen nach dem SVD-Remis nur noch zwei Zähler. Eine Konstellation, die am letzten Spieltag ein packendes Finale um die Meisterschaft ermöglichen würde. Der TSV Eching darf aber in seiner Rolle als Jäger nicht nachlassen. Auch im Lokalduell gegen den FC Neufahrn (Samstag, 16 Uhr) benötigen die Zebras alle drei Punkte.

Der Trainer spricht warnende Worte

Die Neufahrner haben vier Zähler in den vergangenen beiden Spielen geholt, aber Trainer Bastian Schweiger warnt vor zu hohen Erwartungen vor dem Derby: „Das ist für uns ein absolutes Bonusspiel. Eching ist die beste Mannschaft der Liga.“ Er macht deutlich, dass man die Punkte zur Verhinderung der Abstiegsrelegation gegen andere Mannschaften sammeln müsse. „Aber natürlich versuchen wir es in jedem Spiel“, verspricht der Coach.

Bastian Schweiger versucht, den Druck von seinem Team zu nehmen. Am 16. September 2007 reiste man zum letzten Ligaspiel der beiden Vereine in der Bezirksliga ebenfalls als Außenseiter an – und gewann mit 3:2.

Jetzt zeigt sich die Fitness

Echings Trainer Miljan Prijovic ist vor dem Aufeinandertreffen mit dem FCN nicht vom Derby-Virus infiziert. „Bei uns ist jedes Spiel besonders“, sagt er mit Blick auf die Motivation der Gegner. Prijovic hat nur die Tabelle im Blick. Und nach der muss man siegen, um zumindest die zwei Punkte Rückstand auf Dietersheim zu halten. Bevor‘s am 30. Mai gegen den SVD geht, liege sein Fokus ganz auf den „Hausaufgaben“ gegen Neufahrn und in Mauern.

Diesen Samstag kommt es auch darauf an, wer nach dem Vatertagsspieltag vom Donnerstag noch genügend Körner hat. Zwei Partien binnen 48 Stunden sind ein strammes Programm. Auch hier sieht Schweiger den Gegner im Vorteil: „Eching hat den breitesten Kader der Liga.“ Neufahrn dagegen hat zumindest den Vorteil, dass man nach dem Tor zum 4:0 in der 47. Minute gegen Mauern etwas Kraft sparen konnte.

„Meine Stammspieler kommen gerade auf der letzten Rille daher“, sagt Bastian Schweiger. Der Neufahrner Trainer sieht dazu den Nachteil, dass er um diese herum oft rotieren muss. Die Mannschaftsaufstellung unterscheide sich deshalb immer wieder. Also will er, was seine Erwartungshaltung betrifft, erst mal abwarten, bis er weiß, welche Spieler ihm gegen Eching tatsächlich zur Verfügung stehen.