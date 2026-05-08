"Absolutes 50:50-Spiel" - Kästorf empfängt Vorsfelde zum Spitzenspiel

– Foto: Tara Düsterhöft - SS

Mit dem SSV Vorsfelde gastiert am kommenden Sonntag der aktuelle Tabellenführer beim SSV Kästorf. Platz drei gegen Platz zwei, nachdem Gifhorn bereits am heutigen Freitagabend gegen Vahdet Braunschweig gewann und zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernahm..

Für Michele Rizzi ist die Entwicklung des Gegners dabei keine Überraschung. „Ich habe schon im Winter gesagt, dass ich glaube, dass sie aufsteigen werden, obwohl sie einen relativ großen Rückstand auf Gifhorn hatten“, erklärte der Trainer. Nun hat Vorsfelde alles in der eigenen Hand, nachdem man neun Spiele in Serie unbesiegt blieb. Auch Kästorf hat einen absoluten Lauf und feierte zuletzt sechs Siege in Serie.

Vor allem die Qualität des Kaders hebt Rizzi hervor: „Sie haben aus meiner Sicht auch in der Breite die beste Mannschaft haben und viele Spieler mit Oberliga-Erfahrung und auch mit Oberliga-Qualität.“ Für ihn sei Vorsfelde daher „eine abgezockte Truppe, die schon größtenteils länger zusammenspielt“. In der laufenden Saison spielte Kästorf bereits zwei Mal gegen Vorsfelde. Zwar verlor Kästorf das Pokalspiel mit 0:1, gewann jedoch das Ligaspiel knapp mit 1:0. Es sei klar geworden: „Dass wir wirklich mit den Mannschaften ganz oben komplett auf Augenhöhe sind.“