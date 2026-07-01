"Absoluter Wunschtransfer": Regionalligist holt Mittelfeldspieler

– Foto: Björn Franz / Eibner

Der SGV Heilbronn-Freiberg, der ab heute unter neuem Namen in der Regionalliga Südwest auftritt, verpflichtet Gwang-in Lee vom TSV Steinbach Haiger. Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler zählte zuletzt zu den auffälligsten Akteuren der Liga und soll dem Team von Trainer Kushtrim Lushtaku zusätzliche Kreativität, Torgefahr und Qualität geben für die Saison.

Mit Lee gewinnt der SGV einen Spieler, der in der vergangenen Regionalliga-Saison deutliche Spuren hinterlassen hat. Der Südkoreaner absolvierte für den TSV Steinbach Haiger 23 Pflichtspiele, erzielte dabei zehn Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Damit gehörte er zu den torgefährlichsten Akteuren der Regionalliga Südwest. Trotz mehrerer Interessenten, darunter auch Vereine aus höheren Spielklassen, entschied sich Lee für den Wechsel zum SGV.

Sportlich passt der Transfer in die Kaderplanung des Vereins, der ab dem 1. Juli offiziell als SGV Heilbronn-Freiberg Fußball e. V. auftritt. Lee kann im Mittelfeld flexibel eingesetzt werden und bringt neben Abschlussstärke auch Kreativität und Dynamik mit. Geschäftsführer Sport Dieter Gerstung bezeichnete ihn als Wunschtransfer und hob hervor, dass sich der Verein intensiv um den Spieler bemüht habe. Mit seiner Qualität soll Lee dem Offensivspiel zusätzliche Impulse geben.