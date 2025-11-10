🗣: "Absoluter Wahnsinn" vom SEF – SVW-Saison "voller Erfolg"

Der SEF Freising schockt Tabellenführer SV Walpertskirchen. Die Trainer des SVN Lerchenau und des TSV Rohrbach sind sich uneinig. Altenerding ist über ihren Trainingsplatz froh. Die Stimmen zum 17. Spieltag.
Peter Zeussel, Trainer des SV Nord München-Lerchenau: „Heute haben wir die ersten fünf Minuten überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Dann sind wir besser reingekommen. Wir haben im Anschluss das 1:0 gemacht und das Spiel besser gestaltet. Leider haben wir vor der Pause durch einen Ballverlust das 1:1.
In der zweiten Halbzeit haben wir nach einem schönen Angriff das 2:1 gemacht. Wir hatten dann auch noch Chancen auf ein weiteres Tor. Man muss aber auch sagen, dass Rohrbach noch einen Lattentreffer hatte und eine gute Chance im Eins-gegen-Eins gegen den Keeper.
Insgesamt geht der Sieg in Ordnung, würde ich sagen.
Kompliment an meine Mannschaft, die heute auch den Kampf angenommen und gemerkt hat, dass dieses Mal andere Dinge abverlangt werden. Viel Glück an Rohrbach für die restliche Saison.“
Michael Schrätzenstaller, TSV Rohrbach: „Das Spiel gegen Lerchenau war sehr bitter. Wir machen zwei Fehler, die von ihnen bestraft werden. Auf der anderen Seite haben wir klare Chancen, die heute nicht reingegangen sind. Da hat uns auch ein bisschen das Glück gefehlt, auch beim Lattentreffer. Das Spiel dürfen wir eigentlich nicht verlieren und dahingehend ist die Niederlage tatsächlich in dem Fall sehr unverdient, aber so ist eben der Fußball, wenn die Fehler eiskalt bestraft werden.“
Pedro Lockte, Trainer der SpVgg Altenerding: „Die Austragung auf dem Trainingsplatz hat uns geholfen. Auf dem engen Hauptplatz wäre es für uns wohl schwieriger geworden. Zwar war es auch auf diesem Platz schwer, denn er wurde immer rutschiger.
Auch wenn wir das Tor nicht selbst gemacht haben, war es verdient, denn wir hatten etliche gute Chancen. Beide Mannschaften haben stark gekämpft, sodass es bis zum Schluss spannend blieb. Kompliment an mein Team für den großartigen Fight. Alles Gute an Palzing.“
Heiko Baumgärtner, Trainer des SE Freising: Was wir heute kämpferisch und läuferisch von der ersten bis zur letzten Minute auf dem tiefen Boden abgerissen haben, war der absolute Wahnsinn. Kompliment an meine Jungs. Nach dem Nackenschlag vom Mittwoch (Pokal-Aus; Anm. der Red.) nur wenige Tage später mit fast identischem Personal so eine Mentalität auf dem Platz zu zeigen und auch noch eine 10-minütige Zeitstrafe zu überstehen, war großes Kino von uns.
Auch wenn Fabrizio Brandes mit seinen beiden Treffern zum Matchwinner avancierte, kann man aus der geschlossenen Mannschaftsleistung heute niemanden hervorheben.
Wir waren heute alle am Limit, und das war auch der Schlüssel, um auswärts beim Tabellenführer verdient die 3 Punkte zu entführen.
Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: Freising war sehr aggressiv und kombinationstark. Wir spielen einen perfekten Konter und bringen den Ball freistehend aus zwei Metern nicht über die Linie. Eine Minute später schießt Brandes ein Weltklasse-Tor. In der zweiten Halbzeit haben wir alles versucht. Einer klärt den Ball auf der Linie. Glückwunsch nach Freising. Trotzdem Kompliment an meine Spieler. Wir haben nie aufgegeben. Unsere Saison ist schon jetzt ein voller Erfolg.
Ein ausführlicher Spielbericht inklusive Stimmen beider Seiten folgt.