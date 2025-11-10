🗣: "Absoluter Wahnsinn" vom SEF – SVW-Saison "voller Erfolg"

„Kompliment an meine Mannschaft“: Zeussel glücklich über Erfolg

Peter Zeussel, Trainer des SV Nord München-Lerchenau: „Heute haben wir die ersten fünf Minuten überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Dann sind wir besser reingekommen. Wir haben im Anschluss das 1:0 gemacht und das Spiel besser gestaltet. Leider haben wir vor der Pause durch einen Ballverlust das 1:1.

In der zweiten Halbzeit haben wir nach einem schönen Angriff das 2:1 gemacht. Wir hatten dann auch noch Chancen auf ein weiteres Tor. Man muss aber auch sagen, dass Rohrbach noch einen Lattentreffer hatte und eine gute Chance im Eins-gegen-Eins gegen den Keeper.

Insgesamt geht der Sieg in Ordnung, würde ich sagen.

Kompliment an meine Mannschaft, die heute auch den Kampf angenommen und gemerkt hat, dass dieses Mal andere Dinge abverlangt werden. Viel Glück an Rohrbach für die restliche Saison.“

„Uns hat das Glück gefehlt": Rohrbach verliert laut Schrätzenstaller sehr unverdient

Michael Schrätzenstaller, TSV Rohrbach: „Das Spiel gegen Lerchenau war sehr bitter. Wir machen zwei Fehler, die von ihnen bestraft werden. Auf der anderen Seite haben wir klare Chancen, die heute nicht reingegangen sind. Da hat uns auch ein bisschen das Glück gefehlt, auch beim Lattentreffer. Das Spiel dürfen wir eigentlich nicht verlieren und dahingehend ist die Niederlage tatsächlich in dem Fall sehr unverdient, aber so ist eben der Fußball, wenn die Fehler eiskalt bestraft werden.“