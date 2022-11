»Absoluter Wahnsinn«: Poppenberg tobt über Neuansetzung Das wegen einer schweren Verletzung abgebrochene Kreisklassen-Match zwischen dem FC Moos und dem FC Poppenberg soll wiederholt werden

Der Klub aus der Marktgemeinde Schöllnach beruft sich dabei, auf die von Schiedsrichter Armin Veitl verfasste Meldung, in welcher der Abbruch begründet wird. In dem FuPa vorliegenden Schreiben heißt es unter anderem, dass der Kapitän des FC Moos auf dem Schiedsrichter zukam und um einen Abbruch bat, da sich die Mannschaft wegen der schweren Verletzung des Mitspielers - auch aus moralischen Gründen - nicht mehr in der Lage fühlte, das Spiel zu beenden. Der FC Poppenberg hingegen wollte die Partie weiterführen. "Aufgrund des tatsächlich vorliegenden schweren Verletzungsbildes war der Schockzustand der Spieler des Heimvereins nachvollziehbar. Deshalb brach ich als Schiedsrichter die Partie in der 50. Spielminute vom Stand von 0:1 ab", heißt es in der von Veitl gemachten Meldung, die an den zuständigen Spielleiter, das Kreissportgericht und die beiden betroffenen Vereine ging.





Das Kreissportgerichts hat zusätzlich zur Schiedsrichter-Meldung Stellungnahmen von beiden Klubs eingeholt und das Spiel neu angesetzt. "Der Schiedsrichter brach das Spiel zur Überzeugung des Kreissportgerichts aufgrund eigenen Entschlusses ab. Zwar geht aus der Meldung wie den Stellungnahmen der beiden Vereine hervor, dass ursächlich für die Entscheidung des Schiedsrichters der Schockzustand des Spielers des Heimvereins war, bei der gebotenen formalen Betrachtung kommt es jedoch darauf an, wer das Spiel abbricht und warum dies geschieht. Unstreitig brach nicht die Heimmannschaft das Spiel ab, sondern der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter gibt auch an, dass er dies nicht ausschließlich auf Bitten des Heimvereins tat, sondern die Meldung ergibt, dass er das Spiel gerade deshalb abbrach, weil seine eigene Wahrnehmung diejenige war, dass sich die Spieler des Heimvereins teilweise in einem Schockzustand befanden und deshalb das Spiel für ihn nicht mehr regulär zu Ende führen war. Jedenfalls ist dies die Überzeugung des Kreissportgerichts nach Bewertung aller Stellungnahmen", lautet die exakte Urteilsbegründung.