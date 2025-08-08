„Absoluter Skandal“: Türkgücü München kämpft erneut mit Platz-Problemen

Der Münchner Klub ist mit zwei Niederlagen in die neue Saison gestartet. Zudem gibt es weiterhin Schwierigkeiten mit der Heimspielstätte.

Doch damit nicht genug: Am vergangenen Samstag stellte nicht nur die Offensive von Kirchanschöring die Münchner vor Probleme – auch organisatorische Meinungsverschiedenheiten mit der Stadtverwaltung standen im Mittelpunkt. Genauso wie in der letzten Saison hatte Türkgücü erneut Probleme mit dem Stadion.

München – Die Geschäftsstelle von Türkgücü München wünschte sich eine ruhige und erfolgreiche Saison – nach dem zweiten Spieltag ist dieser Wunsch bereits dahin. Die 0:1-Niederlage gegen Top-Team Erlbach am ersten Spieltag kann noch als Ausrutscher gewertet werden, doch spätestens mit der 0:6-Abfertigung gegen Kirchanschöring steckt der Regionalliga-Absteiger in einer ersten kleinen Krise.

Damals mussten mehrere Spiele abgesagt werden – in der Folge sicherte sich Türkgücü für die neue Spielzeit die Bezirkssportstätte an der Heinrich-Wieland-Straße als Heimspielstätte. Am vergangenen Samstag war dort der ursprünglich vorgesehene Hauptplatz zwar mit Linien markiert, jedoch machte der Regen den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung. Weil dann auch noch das Linienmarkierungsgerät ausfiel, musste auf einen Trainingsplatz ausgewichen werden.

Neuer Platz, neues Problem: Dieser Trainingsplatz war zwar gut bespielbar, jedoch nicht von den Zuschauern abgetrennt. Und so machten sich zwei Türkgücü-Fans auf dem Weg zum Baumarkt und besorgten kurzfristig Absperrbänder.

Uli Bergmann, Sportlicher Leiter, reagiert auf die Kritik an Türkgücü: „Was soll das!?“

Auch der Kirchanschöringer Coach Thomas Leberfinger zeigte sich frustriert. Gegenüber der PNP verdeutlichte er, dass es sich um einen „absoluten Skandal“ handle. Besonders die 40-minütige Verzögerung des Anpfiffs und die Unklarheit, auf welchem Rasen gespielt werden sollte, brachte die Gäste in Aufruhr. Die Situation wurde als „totales Chaos bei Türkgücü“ beschrieben.

Der sportliche Leiter von Türkgücü München, Uli Bergmann, wehrte sich auf Nachfrage von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern gegen die Anschuldigungen: „Was soll das!? Es war kein Chaos!“. Die Schuld liegt in seinen Augen beim zuständigen Platzwart, der von der Stadt gestellt wird und seiner Arbeit nicht nachgekommen sei. Es werde deshalb mit dem Sportamt aufgearbeitet, wie es überhaupt so weit kommen konnte und ob es Konsequenzen gebe.

Türkgücü gegen torhungrige Kirchanschöringer chancenlos

Sportlich ging der Tag für die Münchner so weiter, wie er angefangen hat. Bereits nach knapp 30 Minuten standen drei Tore für Kirchanschöring auf der Anzeigentafel. Zum Leidwesen von Türkgücü ließen die Gäste in der zweiten Halbzeit nicht locker und legten noch dreimal nach – ein Tag zum Vergessen für den einstigen Profiklub.

Für Gäste-Coach Leberfinger eine Genugtuung nach den Aufregungen vor dem Anpfiff: „Meine Mannschaft hat die richtige Antwort auf dem Platz gegeben“. Türkgücü-Trainer Skeledzic war nach der Niederlage bedient und war von den Turbulenzen im Vorfeld beeinflusst: „Das hatte massiv mit den Ereignissen im Vorfeld der Partie zu tun.“

Dass bei Türkgücü noch nicht alles funktioniert, war den Verantwortlichen schon vor der Saison bewusst. Der neue Trainer und zahlreiche, junge Neuzugänge stehen noch am Anfang. Aus der Jugend sind acht Talente hochgezogen worden, welche von zehn Neuzugängen aus dem Münchner Umland ergänzt werden.

Lediglich fünf Spieler aus der Vorsaison sind geblieben. Die neu zusammengewürfelte Mannschaft muss sich noch einspielen – und „kann momentan dem Druck nicht standhalten“, monierte Uli Bergmann.

„Die Mannschaft hat auch versagt“

Trotzdem ist die Leistung vom zweiten Spieltag nicht zu entschuldigen: „Die Mannschaft hat auch versagt“, meinte Bergmann. Er fordert eine Reaktion der jungen Truppe – mit Blick auf den Gegner dringend notwendig. Am Freitag wartet mit dem TSV Landsberg nämlich niemand Geringeres als der Zweitplatzierte der neuen Saison.

Mit zehn Toren stellt das Team von Coach Alexander Schmidt die stärkste Offensive – jedoch zeitgleich mit acht Gegentoren die schwächste Defensive der Bayernliga Süd. Eine mögliche Kehrtwende wird den schwächelnden Münchnern wohl alles abverlangen. (mh)