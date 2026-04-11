„Absoluter Showdown“: Vorsfelde II fordert Hillerse

Die Rollen sind dabei klar umrissen. Die Gastgeber stellen mit nur 22 Gegentoren die stabilste Defensive der Liga, während der Tabellenführer aus Hillerse mit 80 Treffern die gefährlichste Offensive aufbietet. Entsprechend deutlich beschreibt Patrick Klein, Trainer von SSV Vorsfelde II, die Ausgangslage: „Die beste Defensive, Vorsfelde, trifft auf die beste Offensive, Hillerse. Ja, absolutes Topspiel, absoluter Leckerbissen, der Showdown.“

Beide Teams gehen mit breiter Brust in die Partie. TSV Hillerse fertigte zuletzt den WSV Wendschott mit 5:1 ab, Tore von Sandte (4., 40.), Schrader (22., 23.) und Schlichting (66.) unterstreichen die Offensivqualität. Doch auch SSV Vorsfelde II setzte ein Ausrufezeichen und gewann beim TSV Ehmen klar mit 5:0. Die Treffer erzielten Luschert (27.), Mokry (30.), Schröder (55.), Ismail (58.) und Antonio (88.).

Die Vorfreude ist beim Gastgeber entsprechend groß. Patrick Klein betont: „Wir haben auf jeden Fall Bock, wir haben auf dieses Spiel hingefiebert und sind absolut heiß. Wir haben die letzten Spiele allesamt gewonnen, Hillerse ähnlich. Ich denke, das wird ein absoluter Showdown.“

Auch taktisch sieht sich Vorsfelde gewappnet. Die Beobachtung des Gegners gehört dazu: „Jetzt am Montag beim Spiel gegen Ehmen habe ich den Trainer von Hillerse gesehen. Da war ein Spion da, hat sich unser Spiel angeguckt. Dementsprechend werden die auch gut vorbereitet sein, genauso wie wir.“

Das Hinspiel dürfte dabei zusätzliche Motivation liefern. SSV Vorsfelde II unterlag in Hillerse mit 0:3, Tore durch Borgfeld (6.), Kaub (35.) und Schrader (75.). Patrick Klein erinnert sich genau: „Ich kann mich gut an das Hinspiel erinnern. 0:3 in Hillerse verloren. Nach 15 Minuten ein Mann weniger gewesen, zu dem Zeitpunkt schon 0:1 zurückgelegen, dann das 0:2 bekommen.“

Dennoch hebt er die Leistung seines Teams hervor: „Trotzdem nicht nicht aufgegeben, weiter das Spiel gemacht. Auch in Unterzahl absolute Dominanz im Ballbesitz. Uns hat so ein bisschen die letzte Konsequenz im letzten Drittel gefehlt, um klare Torchancen zu erspielen.“

Gerade daran wurde gearbeitet, mit sichtbarem Erfolg: „Ich denke, gerade in den letzten Wochen haben wir das hervorragend umgesetzt, was die Ergebnisse zeigen.“

Inhaltlich erwartet Klein ein bekanntes Muster: „Da haben wir gegen Gegner gespielt, die meiner Meinung nach einen ähnlichen Fußball spielen, wie es Hillerse spielt. Ich denke, Hillerse wird es nicht anders tun.“

Die Zielsetzung ist klar formuliert: „Wir sind gut vorbereitet, haben Bock auf das Spiel, sind absolut motiviert, spielen zu Hause und wollen natürlich den Dreier in Vorsfelde behalten. Dafür werden wir alles geben und sind auf jeden Fall gewappnet.“

Die Tabellenkonstellation verleiht dem Duell zusätzliche Brisanz, ohne bereits eine Vorentscheidung zu bringen: „Ich denke, das Spiel am Ende wird noch nicht meisterschaftsentscheidend sein.“ Gleichzeitig skizziert Klein die möglichen Szenarien: „Wenn wir gewinnen, haben wir drei Punkte Vorsprung. Dann kann Hillerse aber mit dem Nachholspiel nochmal ausgleichen. Wenn Hillerse gewinnt, sieht es ein bisschen anders aus. Dann hat Hillerse drei Punkte mehr. Wenn sie ihr Nachholspiel gewinnen, haben sie sechs Punkte mehr. Dann laufen wir natürlich schon ein bisschen hinterher.“

Doch der Fokus bleibt klar auf dem Hier und Jetzt: „Aber so weit denken wir nicht. Wir werden auf jeden Fall zu Hause in Vorsfelde auf Sieg spielen und freuen uns auf das Spiel.“

Alles ist angerichtet für ein Duell, das seinem Namen gerecht werden soll: ein echter Showdown zweier Topteams auf Augenhöhe.