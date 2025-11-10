„Absoluter Sch...-Pass“ leitet siebte Pleite in Folge des WSV Unterammergau ein

Ein weiteres Fleißbildchen können sich die Unterammergauer in ihr Heft kleben. Erneut haben sie am Sonntagnachmittag eine engagierte, kämpferisch starke Leistung abgeliefert. Den Viertplatzierten TSV Peiting brachten die Fußballer sogar an seine Grenzen. Doch wieder blieben nicht mehr als lobende Worte hängen. Am Ende steht mit dem 0:1 die siebte Kreisliga-Niederlage in Folge zu Buche.

Die Ursachenforschung dauerte bei Tobias Benning wieder einmal nicht lange: Der WSV-Trainer sah seine Truppe gut mithalten, aber „dann stehst du halt wieder ohne Punkte da. Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen“. Das Problem: Hin und wieder schleichen sich bei den Ammertalern Fehler ein, die von den Gegnern in dieser Saison reihenweise bestraft werden. Diesmal leisteten sie sich an der eigenen Eckfahne einen Fehlpass über zwei Meter, den sich Peitings Christoph Eberle prompt schnappte.

Der Rechtsverteidiger brach durch und konnte nur noch per Foul gestoppt werden. Diese Chance ließ sich Mathias Heiß nicht entgehen und schob nach 18 Minuten zur Führung ein. „Ein absoluter Scheiß-Pass“, ärgert sich Benning über die Entstehung. „Ohne Druck, so ein Geschenk – das ist ein Spiegelbild unserer Saison. Das war die einzige Chance.“ Denn sonst war von den Gästen, die ersatzgeschwächt angereist waren, nicht viel zu sehen. Sie versuchten es mit langen Bällen. Die Unterammergauer setzten auf dem Geläuf mit zunehmender Spieldauer auf das gleiche Mittel.

So kommt man automatisch zum zweiten Problem des Tabellenletzten in dieser Spielzeit: Nach vorne passiert zu wenig. Bis zum Strafraum kombiniert er sich durchaus, aber dann fehlt die zündende Idee. „Wir sind nach vorne zu brav, zu harmlos.“ Klar, ohne Ferdinand Brauchle fehlt der Kopf der Kreativzone. Die beste Chance beanspruchte noch Josef Klarwein für sich, doch er scheiterte an Julian Floritz. „Den hält der Torwart überragend.“ Ansonsten war bis auf einige Standardsituationen, bei denen immer ein Peitinger Fuß dazwischen war, nichts los. „Der Ball springt einfach nicht rein.“ Und so war auch im letzten Spiel vor der Winterpause für die Unterammergauer nichts zu holen.