»Absoluter Qualitätsfußballer«: Bogen verpflichtet Faber

"Am Sonntag wurde mein Rückzug beim RSV Walchsing publik und daraufhin haben sich einige Vereine gemeldet. Die Anfrage vom TSV Bogen habe ich sofort priorisiert, weil ich nochmal so hoch wie möglich spielen wollte. Die Landesliga ist eine attraktive Klasse, in der ich auf viele altbekannte Gesichter treffe. Eine Rolle für meine rasche Zusage hat auch Peter Gallmaier gespielt, der schon als ganz junger Spieler beim 1. FC Bad Kötzting mein Trainer war. Er war damals mein großer Förderer und ich habe ihm viel zu verdanken. Es freut mich riesig, dass wir nochmal zusammenarbeiten dürfen. Ich habe richtig Bock auf diese Station und werde alles geben, um der Mannschaft weiterzuhelfen. Allerdings werde ich eine gewisse Zeit brauchen, um in den für die Landesliga notwendigen Fitnesszustand zu kommen", lässt Michael Faber wissen.





Peter Gallmaier hält auf den Routinier große Stücke: "Ich habe Michi schon als 19-jährigen Jungspund unter meinen Fittichen gehabt. Er hat seinerzeit eine Riesenentwicklung gemacht und dann einen Vertrag beim SSV Jahn Regensburg bekommen. Der Kontakt ist nie abgerissen und ich wollte ihn in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal zu mir lotsen." Der erfahrene Übungsleiter hat durchaus ambitionierte Erwartungen an seine Verpflichtung: "Mike muss wieder richtig fit werden - das haben wir auch besprochen. Wenn er das ist, ist er ein absoluter Qualitätsfußballer, der jeder Landesliga-Mannschaft weiterhelfen kann. Inzwischen ist er ein sehr erfahrener Spieler, der auch Verantwortung übernehmen soll. In meinem System wird er eine wichtige Rolle einnehmen und im offensiven Mittelfeld agieren."





Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung ist Peter Gallmaier zufrieden: "Die Jungs ziehen super mit und die Verantwortlichen erfüllen mir nahezu jeden Wunsch. Das macht richtig Spaß und auch als Team machen wir Fortschritte. Gegen Bayernligist Cham haben wir uns richtig gut präsentiert und nur knapp mit 1:2 verloren. Das war ein positiver Auftritt, der uns Selbstvertrauen gibt."