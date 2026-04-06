„Absoluter Pflicht-Dreier“: SV Wendessen feiert 9:3

Schon früh stellte die Mannschaft von Trainer Pascal Gos die Weichen auf Sieg. Pascal Gos selbst traf in der 11. und 19. Minute zur 2:0-Führung, ehe Leon Grabowski (25., 41.) noch vor der Pause auf 4:0 erhöhte. Es war die erwartete Dominanz, eine, die sich auch in den Worten des Trainers widerspiegelte: „Insgesamt war es ein Spiel auf ein Tor. Hätte im Zweifel auch höher ausgehen können für uns.“

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Rene Marktl per Elfmeter (59.), Sandro Karkowski (73., 89.) und Yannick Kerler (74.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Am Ende stand ein ungefährdeter 9:3-Erfolg und ein zufriedener, aber nicht restlos glücklicher Trainer.

Denn bei aller Offensivfreude störte ihn ein Detail erheblich: „Was mir ein bisschen auf den Magen schlägt, sind die drei Gegentore.“ Tatsächlich nutzte der Gast aus Kissenbrück seine wenigen Chancen konsequent. Stefan Bethke (47.), Chris Kevin Bomba (80.) und Nils Fitzner (84.) trafen, drei Abschlüsse, drei Tore. „Ich glaube, Kissenbrück war dreimal bei uns vorm Tor, hat daraus drei Tore gemacht“, so Pascal Gos.

Gerade deshalb bleibt ein leicht bitterer Beigeschmack. „Ich weiß nicht, ob Kissenbrück überhaupt jemals in der Saison drei Tore geschossen hat. Auf jeden Fall jetzt haben sie es – und das gegen uns“, sagte der Wendessener Trainer.

Unterm Strich überwog jedoch die Zufriedenheit: „Absoluter Pflicht-Dreier, Aufgabe erfüllt, drei Punkte im Gepäck, das freut mich.“ Nach dem Spiel ließ es sich die Mannschaft bei einer Fete noch einmal ordentlich gutgehen. „Ich gehe stark davon aus, dass es ein feuchtfröhlicher Abend war und der ein oder andere mit Sicherheit sehr, sehr spät zu Hause war.“

Mit nun 32 Punkten festigt der SV Wendessen Rang sieben. Der SV Kissenbrück bleibt mit vier Zählern abgeschlagen Tabellenletzter.

Ausblick: Nach den Osterfeiertagen empfängt der SV Wendessen am Sonntag, 12. April (15:30 Uhr), den VfL/TSKV Oker und will den nächsten Dreier holen.