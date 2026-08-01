„Absoluter Meisterschaftsfavorit“: Henke adelt Derbygegner

Für Alexander Henke (rechts) ist der Derbygegner Siemerode der "Meisterfavorit". Zudem trifft er mit Andre Thüne ausgerechnet auf seinen Vorgänger auf der Trainerbank. – Foto: Rocco Menger

Während die Gastgeber mit großen Ambitionen in die neue Spielzeit starten, geht Wüstheuterode direkt mit einem anspruchsvollen Prüfstein in die Saison. Die Rollen scheinen klar verteilt. Doch gerade deshalb freut sich der Wüstheuteröder Trainer auf das Eichsfeld-Derby.

Positiver fällt das Fazit bei den Neuzugängen aus. Gleich vier Spieler sind neu zur Germania gestoßen und haben laut Henke „die Mannschaft ungemein belebt“. Vor allem offensiv habe man an Variabilität gewonnen, da die Neuen verschiedene Systeme spielen können.

Für Germania-Trainer Alexander Henke verlief die Vorbereitung mit vier Wochen vergleichsweise kurz. „Wir haben versucht, so viel Inhalt wie möglich reinzupacken und nach jeder Woche mit einem Testspiel abzuschließen“, erklärt Henke. Die Ergebnisse dieser Tests konnten ihn allerdings nicht zufriedenstellen. „Natürlich kann man gegen höherklassige Gegner verlieren, aber die Gegentore haben schon eine deutliche Sprache gesprochen.“ Die dabei offenbarten Schwächen sieht Henke dennoch als wertvolle Erkenntnisse: „Die Fehler, die uns aufgezeigt wurden, werden uns weiterhelfen, wenn wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen.“

Auch menschlich passe es bereits: „Alle vier Neuzugänge haben sich menschlich schon super integriert und passen charakterlich super in die Truppe.“ Perspektivisch sollen sie Wüstheuterode nicht nur qualitativ, sondern auch in der Breite verstärken.

Gerade dieser Punkt könnte wichtig werden. In der vergangenen Saison hatte die Germania erhebliches Verletzungspech zu verkraften. „Das war schon ziemlich dramatisch und hat uns wohl auch eine noch bessere Platzierung gekostet“, blickt Henke zurück. Mit dem breiteren Kader sieht er sein Team für einen möglichen erneuten Engpass besser gerüstet.

„Für mich sind sie der absolute Meisterschaftsfavorit“

Zum Auftakt geht es nun ausgerechnet nach Siemerode – und Henke hat eine klare Meinung über den Gegner. „Für mich sind sie der absolute Meisterschaftsfavorit.“ Bereits in der vergangenen Saison habe Siemerode eine gute Basis gehabt und sich nun mit zahlreichen hochkarätigen Neuzugängen nochmals verstärkt. Hinzu komme mit Andre Thüne ein Trainer, der mit dem Aufstieg des SC 1911 Heiligenstadt bereits bewiesen habe, dass er weiß, „wie Aufstieg geht“. Brisant ist zudem, dass Thüne von 2016 bis 2024 der Vorgänger von Henke auf der Wüstheuteroder Trainerbank war.

Henke sieht darin ein Gesamtpaket, das Siemerode in dieser Saison besonders gefährlich machen kann. „Andre Thüne kennt die Landesklasse 2 sehr gut, hat einen Kader voller Qualität und von daher passt dieses Gesamtpaket für mich dieses Jahr sehr gut zusammen.“

Trotz der hohen Qualität des Gegners blickt der Wüstheuteröder Coach dem Auftakt mit Vorfreude entgegen. „Es kommt darauf an, wie schnell sie sich finden“, sagt Henke und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Daher bin ich ein wenig glücklich, dass wir den Auftakt dort machen dürfen.“ Denn im Derby gelten für ihn ohnehin eigene Gesetze. „Im Derby geht es weniger um taktische Dinge, sondern mehr darum, das Spiel anzunehmen und es als Derby zu leben.“ Entsprechend groß ist seine Vorfreude: „Von daher hätte ich mir kein schöneres erstes Saisonspiel vorstellen können.“

Damit wartet zum Saisonstart direkt ein Duell mit besonderer Brisanz: Siemerode will der Favoritenrolle gerecht werden, während Wüstheuterode den ambitionierten Gastgeber möglichst früh auf die Probe stellen möchte. Die Voraussetzungen für einen spannenden Auftakt in der Landesklasse 2 könnten kaum besser sein.