 2026-03-05T07:49:35.839Z

Ligavorschau

Absoluter Kracher in Gifhorn, Kleines Derby in Northeim

Duell der Tabellennachbarn in Braunschweig

von NK · Heute, 10:39 Uhr · 0 Leser
– Foto: Tony Schulz

Verlinkte Inhalte

Landesliga Braunschw.
SSV Vorsf.
FT Braunschw
Northeim
Göttingen 05

Der 19. Spieltag der Landesliga Braunschweig startet am morgigen Freitag mit dem kleinen Derby zweier Tabellennachbarn in Northeim. Weiter geht es dann mit dem vollen Programm am Sonntag, wobei das Duell in Gifhorn wohl das Spiel schlechthin ist. Ein absolutes Spitzenspiel. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw
15:00

Göttingen 05 (5.) trifft auf die Freien Turner (9.). Die Gastgeber gehören zu den heimstärksten Teams der Liga und haben zu Hause erst eine Niederlage kassiert. Das Hinspiel endete 2:2. In den beiden direkten Duellen davor hatte allerdings FT Braunschweig jeweils die Nase vorn. Beide Spiele waren sehr torreich, sodass sich die Zuschauer auf Tore freuen dürfen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben
15:00

Im direkten Tabellennachbarschaftsduell empfängt der BSC Acosta (10.) den VfB Fallersleben (11.). Acosta hat zwei Punkte Vorsprung und gehört zu den besten Heimteams der Liga (Platz 4 der Heimtabelle). Das Hinspiel endete 1:1. In der Saison davor gewann Fallersleben beide direkten Duelle. Die Gäste reisen zudem mit einer Serie von drei Spielen ohne Niederlage an und wollen den Abstand nach unten weiter vergrößern.

Morgen, 19:00 Uhr
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
SVG Göttingen 07
SVG Göttingen 07SVG Göttinge
19:00

Zum Auftakt kommt es zum kleinen Derby zweier punktgleicher Teams. Northeim (7.) empfängt die SVG Göttingen (6.), hat allerdings zwei Spiele mehr absolviert. Das Hinspiel endete torlos 0:0. Auch die Gesamtbilanz zeigt, wie ausgeglichen dieses Duell ist: 11 Siege für Northeim, 11 Siege für die SVG und 8 Unentschieden. Während Northeim zuletzt drei Spiele in Serie gewann, konnte die SVG am vergangenen Spieltag erstmals nach vier sieglosen Partien wieder einen Sieg feiern.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B
SV Lengede
SV LengedeSV Lengede
15:00

Vahdet (12.) empfängt Kellerkind Lengede (15.). Das Hinspiel gewann Vahdet deutlich mit 5:1. Auch die jüngere Bilanz spricht klar für die Braunschweiger: Von den letzten sechs direkten Duellen gewann Vahdet fünf, ein Spiel endete unentschieden. Lengede wartet weiterhin seit gefühlten Ewigkeiten auf einen Sieg.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SC Rot-Weiß Volkmarode
SC Rot-Weiß VolkmarodeVolkmarode
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
15:00

Volkmarode (13.) trifft auf Kästorf (8.). Die Gastgeber sind zu Hause schwer zu schlagen und haben erst eine Heimniederlage kassiert. Das Hinspiel ging jedoch deutlich mit 4:0 an Kästorf. Während Kästorf zuletzt verlor, hatte die Mannschaft zuvor fünf Spiele in Serie gewonnen. Volkmarode hingegen fuhr den ersten Auswärtssieg der Saison ein und geht mit Rückenwind in die Partie.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
FC Germania Bleckenstedt
FC Germania BleckenstedtBleckenstedt
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
15:00

Bleckenstedt (3.) geht als klarer Favorit ins Duell mit Wolfenbüttel (14.). Die Gastgeber haben zuletzt fünf Spiele in Serie gewonnen und gehören zu den formstärksten Teams der Liga. Das Hinspiel gewann Bleckenstedt deutlich mit 5:2. Wolfenbüttel wartet auswärts noch immer auf den ersten Punktgewinn. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine faustdicke Überraschung, doch diese sind im Fussball immer möglich.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
MTV Gifhorn
MTV GifhornMTV Gifhorn
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf.
15:00

Das absolute Topspiel steigt beim Duell zwischen Tabellenführer Gifhorn und Verfolger Vorsfelde. Gifhorn hat einen Punkt Vorsprung und zudem drei Spiele weniger absolviert. Zuhause ist der Spitzenreiter makellos und hat alle sieben Heimspiele gewonnen. Vorsfelde reist jedoch als bestes Auswärtsteam der Liga an. Außerdem konnte Vorsfelde in dieser Saison beide direkten Duelle für sich entscheiden – 4:1 im Hinspiel und 4:2 im Pokal.