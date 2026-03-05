Absoluter Kracher in Gifhorn, Kleines Derby in Northeim

– Foto: Tony Schulz

Der 19. Spieltag der Landesliga Braunschweig startet am morgigen Freitag mit dem kleinen Derby zweier Tabellennachbarn in Northeim. Weiter geht es dann mit dem vollen Programm am Sonntag, wobei das Duell in Gifhorn wohl das Spiel schlechthin ist. Ein absolutes Spitzenspiel. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Göttingen 05 (5.) trifft auf die Freien Turner (9.). Die Gastgeber gehören zu den heimstärksten Teams der Liga und haben zu Hause erst eine Niederlage kassiert. Das Hinspiel endete 2:2. In den beiden direkten Duellen davor hatte allerdings FT Braunschweig jeweils die Nase vorn. Beide Spiele waren sehr torreich, sodass sich die Zuschauer auf Tore freuen dürfen.

Im direkten Tabellennachbarschaftsduell empfängt der BSC Acosta (10.) den VfB Fallersleben (11.). Acosta hat zwei Punkte Vorsprung und gehört zu den besten Heimteams der Liga (Platz 4 der Heimtabelle). Das Hinspiel endete 1:1. In der Saison davor gewann Fallersleben beide direkten Duelle. Die Gäste reisen zudem mit einer Serie von drei Spielen ohne Niederlage an und wollen den Abstand nach unten weiter vergrößern.

Zum Auftakt kommt es zum kleinen Derby zweier punktgleicher Teams. Northeim (7.) empfängt die SVG Göttingen (6.), hat allerdings zwei Spiele mehr absolviert. Das Hinspiel endete torlos 0:0. Auch die Gesamtbilanz zeigt, wie ausgeglichen dieses Duell ist: 11 Siege für Northeim, 11 Siege für die SVG und 8 Unentschieden. Während Northeim zuletzt drei Spiele in Serie gewann, konnte die SVG am vergangenen Spieltag erstmals nach vier sieglosen Partien wieder einen Sieg feiern.

Vahdet (12.) empfängt Kellerkind Lengede (15.). Das Hinspiel gewann Vahdet deutlich mit 5:1. Auch die jüngere Bilanz spricht klar für die Braunschweiger: Von den letzten sechs direkten Duellen gewann Vahdet fünf, ein Spiel endete unentschieden. Lengede wartet weiterhin seit gefühlten Ewigkeiten auf einen Sieg.

Volkmarode (13.) trifft auf Kästorf (8.). Die Gastgeber sind zu Hause schwer zu schlagen und haben erst eine Heimniederlage kassiert. Das Hinspiel ging jedoch deutlich mit 4:0 an Kästorf. Während Kästorf zuletzt verlor, hatte die Mannschaft zuvor fünf Spiele in Serie gewonnen. Volkmarode hingegen fuhr den ersten Auswärtssieg der Saison ein und geht mit Rückenwind in die Partie.

Bleckenstedt (3.) geht als klarer Favorit ins Duell mit Wolfenbüttel (14.). Die Gastgeber haben zuletzt fünf Spiele in Serie gewonnen und gehören zu den formstärksten Teams der Liga. Das Hinspiel gewann Bleckenstedt deutlich mit 5:2. Wolfenbüttel wartet auswärts noch immer auf den ersten Punktgewinn. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine faustdicke Überraschung, doch diese sind im Fussball immer möglich.