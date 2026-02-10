»Absoluter Glücksfall«: Kilian Bücherl verstärkt Roding Nach einer längeren Verletzungspause will der 23-jährige Mittelfeldstratege wieder angreifen von Florian Würthele · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Rodings sportlicher Leiter Rolf Hermes (rechts) präsentiert Sofort-Neuzugang Kilian Bücherl. – Foto: Christian Fleischmann

Landesligist TB 03 Roding setzt ein personelles Ausrufezeichen: Kilian Bücherl (23), bis letzten Sommer für den Ligarivalen 1. FC Bad Kötzting aktiv und anschließend langzeitverletzt, wechselt mit sofortiger Wirkung an den Esper. Der Bayernliga-erprobte offensive Mittelfeldstratege unterstützt damit die Mannen um Cheftrainer Andreas Klebl bei der „Mission Klassenerhalt“ in der Restrückrunde in der Landesliga Mitte.

„Nach einer längeren und schwierigen Verletzungspause ist der Zeitpunkt gekommen, wieder anzugreifen. Die Herausforderung beim TB 03 Roding reizt mich sehr und ich will der Mannschaft helfen, den Klassenerhalt in der Landesliga-Mitte zu schaffen. Ich stand mit den Verantwortlichen in Roding schon mehrere Monate in Kontakt und freue mich auf das was jetzt kommt. In Roding treffe ich wieder auf einige Weggefährten aus meiner Zeit beim ASV Cham, was natürlich auch ein Grund für meine Entscheidung war“, so äußert sich Kilian Bücherl zu seinem Wechsel an den Rodinger Esper.



„Ich kenne Kilian richtig gut aus meiner Zeit beim NLZ in Cham. Aufgrund seiner Qualitäten und seines Charakters habe ich seinen Werdegang immer interessiert verfolgt. Für mich persönlich ist es schon auch eine tolle Geschichte, mit ihm und einigen anderen Jungs aus der Zeit beim ASV Cham wieder in Roding vereint zu sein. Es ist ein absoluter Glücksfall, dass Kilian ab sofort für uns verfügbar ist. Mit seinen Qualitäten kann er genau das fehlende Puzzlestück sein, das wir bei unserer Mission Klassenerhalt im Spiel nach vorne brauchen“, freut sich Rodings sportlicher Leiter Rolf Hermes über die Verpflichtung seines ehemaligen Schützlings. Der Funktionär ergänzt: „Wir werden im Trainerteam und im Staff alles dafür tun, dass er so schnell wie möglich fit wird.“





Die Vita des 23-jährigen Arnschwangers ist durchaus eindrucksvoll. Bücherl begann das Fußballspielen in seinem Heimatort Arnschwang, ehe er bei einer Talentsichtung entdeckt wurde und ins Nachwuchsleistungszentrum des ASV Cham wechselte. Dort durchlief er alle Jugendteams in der Bayern- und Landesliga und bekam den Feinschliff für den Leistungsfußball. Durch seine guten Leistungen bekam er nach seiner Jugendzeit einen Kaderplatz in der Bayernliga-Herrenmannschaft des ASV Cham, wo er in der Saison 2021/22 zu zwölf Ligaeinsätzen kam. Gebremst wurde sein Werdegang durch einen Kreuzbandriss, weshalb er sich später zu einem kurzen Gastspiel bei seinem Heimatverein DJK Arnschwang in der Kreisliga Ost entschied. Anschließend lief Bücherl für zwei Spielzeiten für den Landesligisten 1. FC Bad Kötzting auf. Durch eine komplizierte Muskelverletzung bestritt er in der laufenden Saison noch kein Spiel, was einen sofortigen Wechsel zum TB 03 Roding möglich machte. Für den Klub von der Regenreibm bedeutet die Verpflichtung eine richtige Verstärkung für das große Ziel Klassenerhalt.