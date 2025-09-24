„Absoluter Cheatcode”: Türkgücü-Transfers dominieren Münchner Kreisliga

Denn: Im Sommer gelang den Blau-Weißen der Wechsel zweier absoluter Top-Stars . Tufan Lacin , ehemals Co-Trainer bei Türkgücü, ist seit Anfang der Saison Cheftrainer bei Fürstenried. Aber auch auf dem Platz verstärkte sich der FC: Regionalliga-Juwel Emre Tunc , welcher knapp 200 Spiele in der vierthöchsten Liga sammeln konnte, wechselte gemeinsam mit Lacin in den Süden Münchens.

Fürstenried – „Aktuell kann man nur zufrieden sein. Fünf Spiele, fünf Siege und ein gutes Torverhältnis. Bis jetzt machen sich die Jungs richtig gut“, sagte der Sportliche Leiter, Emrah Yildizhan im Interview mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Es ist der perfekte Saisonstart. Anders können die ersten Partien vom FC Fürstenried nicht bezeichnet werden. Mit 18 Toren und nur vier Gegentoren steht der FC Fürstenried an der Spitze der Kreisliga München 2 . Mit dafür verantwortlich sind vor allem die Neuzugänge von Türkgücü München .

Doch das waren nicht die einzigen Transfers, die der FC tätigte: „Die Mannschaft wurde fast ganz neu zusammengestellt. Wir haben sie neu optimiert, größtenteils auf junge Spieler. Dadurch haben wir den Altersdurchschnitt sehr stark nach unten gezogen. Wir wollen alte, erfahrene und junge Spieler integrieren“ sagte Yildizhan zur Transfersituation.

Nach kleineren Anfangsschwierigkeiten zeigte sich schnell die Stärke des Kaders. Lacin beschrieb es gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern folgendermaßen: „Am Anfang war es natürlich schwer, weil wir viele neue Spieler hatten. Die musste ich zu einer Mannschaft zusammenführen und erstmal eine Einheit bilden.“ Doch das gelang relativ schnell, wie der Coach verriet. „Es macht sehr viel Spaß mit den Jungs.“

Das sind die Ziele vom FC Fürstenried – Lacin „will in die höheren Bereiche des Amateurfußballs“

Spätestens nach dem Top-Spiel am zweiten Spieltag war klar, dass der FC Fürstenried oben mitspielen wird. Mit 6:1 deklassierte das Team von Lacin den ambitionierten Aufstiegskonkurrenten FC Alte Haide. Türkgücü-Neuzugang Emre Tunc erzielte drei Treffer und steuerte zwei weitere Vorlagen zum Kantersieg bei.

Lacin hatte nur lobende Worte für den 27-jährigen Angreifer: „Emre passt charakterlich perfekt zum FC Fürstenried. Er ist sehr familiär und das lebt er den Jungs vor. Er geht mit seinen Leistungen voran und die jungen Spieler schauen zu ihm auf. Sie lernen sehr viel von ihm. Er ist ein absoluter Cheatcode.“

Vor der Saison wurden von Emrah Yildizhan und Tufan Lacin noch keine tabellarischen Ziele genannt. Nach den fünf Siegen zum Saisonstart gab Lacin jedoch einen kleinen Einblick in die Absichten des Vereins: „Wenn man fünf Spiele hintereinander gewinnt, beschäftigt man sich schon mit einem möglichen Aufstieg. Wir denken aber weiter von Spiel zu Spiel, weil wir wissen, wie schwer die kommenden Spiele sind. Dennoch ist es unsere Ambition und das Ziel, jedes Spiel zu gewinnen.“ Druck verspüre der ehemalige Co-Trainer von Alper Kayabunar jedoch nicht. Stattdessen freue sich Lacin darauf, „mit den Jungs immer besser zu werden.“

Im Gegensatz zu den Zielen des Vereins hat der Cheftrainer klare Pläne, was die eigene Zukunft angeht: „Ich bin erst 30 Jahre alt. Ich will noch in die höheren Bereiche des Amateurfußballs. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt.“ Er ergänzt: „Es ist ein perfekter Anfang, mit einer sehr guten Mannschaft. Die Verantwortlichen geben mir viel Rückhalt und Freiraum.“