»Absoluter Chancenwucher« nach 0:2: "V" verpasst den Sieg nur knapp 17. Spieltag in der Landesliga Südost - Sonntag: 2:2-Unentschieden in Pullach zum Hinrunden-Abschluss

Beinahe hätte der SSV Eggenfelden zum Hinrunden-Abschluss beim SV Pullach einen 0:2-Rückstand sogar noch zum Sieg gedreht, doch der Ball wollte nach dem 2:2-Ausgleich einfach nicht mehr ins Netz. Vor allem brauchten die Niederbayern ihre Zeit, um ins Spiel zu kommen und lagen dementsprechend verdient mit einem 0:1 durch Maximilian Stapf (20.) in die Pause. Nach dem Seitenwechsel legte der Pullacher Nam Max Nguyen (53.) sogar noch einen Treffer nach und schockte die Gäste mit dem einmal mehr. Doch der SSV Eggenfelden gab sich nicht auf, brachte neue Kräfte von der Bank und machte nach einem Dreifachwechsel in der 60. Spielminute noch einmal richtig Druck. Und es zahlte sich aus: Binnen drei Zeigerumdrehungen versenkte erst Daniel Ungur einen Foulelfmeter (67.) im Pullacher Kasten, ehe Paul Angermeier per Kopf (70.) für den Ausgleich sorgte. Mit etwas Glück hätten die Gäste am Ende das Spiel sogar komplett auf den Kopf stellen können, doch am Ende blieb es beim 2:2 und dem versöhnlichen Hinrunden-Abschluss auf Platz 6 der Landesliga Südost.

Joe Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden):

...zum 2:2 in Pullach: "Am Ende des Tages nehmen wir den Punkt aus Pullach gerne mit. Dennoch haben wir knapp 60 Minuten gebraucht, bis wir so richtig in der Partie angekommen sind. In meinen Augen war es der Dreifachwechsel nach einer guten Stunde, der uns beflügelt hat. Wir haben ab diesem Zeitpunkt deutlich an Fahrt aufgenommen, gut Fußball gespielt und am auch verdient den Ausgleich erzielt. In der Folge haben wir tatsächlich absoluten Chancenwucher betrieben. Pullach ist die Power ausgegangen, während wir von der Bank heute mit einer riesigen Qualität nachlegen konnten. Mit etwas Cleverness und der nötigen Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor hätten wir das Spiel sogar ganz auf den Kopf stellen können und mit einem Sieg nach Hause fahren können."

...zur Hinserie seines SSV Eggenfelden: "Wir sind sehr zufrieden mit dieser Hinrunde und spielen richtig guten Fußball. Allerdings sind wir erst richtig zufrieden, wenn wir die 40 Punkte in der Tasche haben, das ist unser Ziel!"