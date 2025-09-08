"Absoluter Arbeitssieg, aber verdient" - Dinklage dreht Partie

Die Hausherren dominierten die Anfangsphase, ließen jedoch zahlreiche Chancen ungenutzt. Das rächte sich in der 25. Minute, als Justin Dombrovski mit der ersten Möglichkeit der Gäste zur Führung traf. „Esens kommt dann durch die erste Chance von denen mit 1:0 in Führung“, ärgerte sich Langemeyer.

Die Antwort des TVD ließ aber nicht lange auf sich warten: Benedikt Hinxlage drehte die Partie mit einem Doppelschlag (37., 40.) noch vor der Pause. „Danach machen wir aber durch Bene einen Doppelschlag, der auch absolut verdient war“, so der Coach.

Nach dem Seitenwechsel merkte man den Dinklager Spielern die intensive Woche an. „In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass die Kräfte dann irgendwann schwinden“, erklärte Langemeyer. Esens drückte in der Schlussphase, doch der TVD verteidigte leidenschaftlich. „Wir haben alles wegverteidigt. Wir waren aber dann in den Möglichkeiten, die wir uns erarbeitet haben, nicht sauber genug“, bilanzierte der Trainer.

Am Ende blieb es beim knappen, aber verdienten 2:1-Erfolg. „Das war ein absoluter Arbeitssieg – aber am Ende muss man festhalten, es war ein absolut verdienter Sieg“, so Langemeyer. Mit dem Dreier im Rücken richtet sich der Blick nun auf die kommenden Aufgaben: „Jetzt freuen wir uns auf die drei Spitzenspiele gegen die aktuelle Top 3. Wir werden auch dort wieder Vollgas geben und schauen, wie wir weiter alle Zuschauer und Interessenten für den TVD begeistern können.“

Tabellarisch steht Dinklage nun auf dem fünften Rang. Esens bleibt im Tabellenkeller und trifft am kommenden Sonntag auf Vorwärts Nordhorn.