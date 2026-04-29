"Absoluter Abstiegskracher" - Acosta empfängt Vahdet zum Stadtduell

BSC-Trainer Joshua Sievert ordnet die Situation klar ein: „Mit Blick auf die Tabelle stehen die Zeichen klar auf einem absoluten Abstiegskracher.“ Durch das jüngste 1:1 gegen Bleckenstedt habe sich die Ausgangslage verbessert, denn „wir sind jetzt drei Punkte vor, bei deutlich besserem Torverhältnis“.

Den Gegner sieht Sievert trotz schwieriger Phase nicht unterschätzt. Vahdet sei „aktuell einfach auch die Definition eines angeschlagenen Boxers“ und stecke „in der schwersten Phase der Saison“. Vahdet verlor vier Spiele in Serie und rutschte tief ab. Gleichzeitig warnt er: „Das macht sie sehr gefährlich“, vor allem durch den Trainerwechsel: „Mit der Übernahme von Semi Boog werden sie da einfach nochmal die letzten Kräfte freisetzen.“

Die Bedeutung der Partie ist entsprechend groß. Mit einem Sieg könnte sich Acosta entscheidend absetzen und damit „von einer Vorentscheidung sprechen“. Entsprechend viel Brisanz steckt in der Begegnung.

Auch die Rahmenbedingungen unterstreichen die Bedeutung: Nachholspiel, Flutlicht, Stadtduell. Für beide Teams gehe es dabei „um brutal viel“.

Trotzdem sieht Sievert sein Team in einer guten Position: „Wir können bei dem Spiel auch einfach nur gewinnen.“ Während ein Sieg den Vorsprung deutlich ausbauen würde, wäre die Lage für den Gegner im Falle einer Niederlage deutlich schwieriger. „Während Vahdet natürlich eigentlich nur verlieren kann“, so Sievert.

Rückenwind aus der Vorwoche mitnehmen

Zusätzlichen Rückenwind zieht Acosta aus dem Punktgewinn gegen Bleckenstedt: „Wir haben jetzt einen wichtigen Punktgewinn gegen eine Top-3-Mannschaft geholt und dieser Punktgewinn, der wird uns auch in diesem Spiel noch tragen.“ Entsprechend selbstbewusst geht das Team in die Partie: „Wir gehen da mit einer ganz breiten Brust raus.“

Der Fokus liegt klar auf der eigenen Leistung und Mentalität. „Wir setzen alles daran, dieses Spiel zu gewinnen, werden da mit vereinten Kräften daran arbeiten und als Team gemeinsam auftreten“, betont Sievert. Auch die Voraussetzungen sieht er auf eigener Seite: „Wir haben das total in der eigenen Hand, gerade bei uns zu Hause.“

Am Ende formuliert der Trainer eine klare Zielsetzung: „Wir werden morgen dieses Spiel gewinnen. Da bin ich mir sehr sicher.“

Anpfiff ist dann am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr.