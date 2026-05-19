"Absoluten Wille": SF Aegidienberg stürmen in die A-Liga

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Die Sportfreunde Aegidienberg sind zurück in der Kreisliga. Mit einer makellosen Bilanz im Jahr 2026 fegte die Mannschaft durch die Rückrunde und ließ der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. Nach dem vorzeitigen Titelgewinn richtet Trainer Sebastiano Ferro den Blick bereits auf die kommende Herausforderung in der Kreisliga A.

Die Entscheidung fiel am Wochenende in aller Deutlichkeit auf des Gegners Platz. Mit einem souveränen 4:0-Erfolg beim Bröltaler SC machten die Sportfreunde Aegidienberg den Deckel auf eine beeindruckende Saison. Drei Spieltage vor Schluss ist die Mannschaft auf Platz eins von Verfolger SC Uckerath II nicht mehr einzuholen.

Für Trainer Sebastiano Ferro ist die Meisterschaft der perfekte Einstand. Der 59-Jährige war erst im vergangenen Sommer vom SV Eitorf zu den Sportfreunden gewechselt und fand schnell die richtigen Hebel.

Zwei Jahre nach dem Abstieg im Jahr 2024 feiert der Verein die Rückkehr in das Kreisoberhaus. Zu verdanken ist das einer Bilanz der Extreme: Mit 110 geschossenen Toren stellt Aegidienberg die mit Abstand gefährlichste Offensive der Kreisliga B3 Sieg, während nur 23 Gegentreffer ligaweit den absoluten Bestwert markieren. Besonders die Rückrunde glich einem einzigen Triumphzug. Zwölf Spiele brachten zwölf Siege bei einem bemerkenswerten Torverhältnis mit nur drei Gegentoren.

„Dass Potenzial in der Mannschaft steckt, haben wir von Anfang an gewusst. Dass wir die Liga aber – vor allem in der Rückrunde – so dominant anführen würden, war in dieser Form nicht zu erwarten. Was diese Truppe wirklich auszeichnet, ist, dass sie von der ersten bis zur letzten Sekunde alles gibt. Die Jungs haben den absoluten Willen zu gewinnen und wollen auch hinten unbedingt immer die Null stehen lassen“, lobt Ferro die Mentalität seiner Truppe.

Trotz des vorzeitigen Titels herrscht beim frischgebackenen Meister kein Spannungsabfall. Die Mannschaft hat laut Ferro im Saisonendspurt noch ein großes Ziel vor Augen: „Auch wenn wir bereits Meister sind, wollen wir nach wie vor jedes Spiel gewinnen. Unsere klare Message für die letzten drei Partien lautet: Wir wollen die 80-Punkte-Marke knacken!“

Der einzige Dämpfer als wertvoller Weckruf

Auf dem Weg zum Titel gab sich die Ferro-Elf kaum Blöße – abgesehen von lediglich zwei Saisonniederlagen. Eine ganz bestimmte Pleite in der ersten Saisonhälfte erwies sich im Nachhinein jedoch als wertvoller Wachmacher für die unschlagbare Rückserie.

„Der einzige echte Knackpunkt in dieser Saison war vielleicht das Hinrundenspiel gegen Uckerath. Da konnten wir unsere Leistung nicht abrufen, haben kein gutes Spiel gemacht und den Sieg leichtfertig hergegeben. Am Ende hat Uckerath damals auch verdient gewonnen, weil sie es an diesem Tag einfach mehr wollten. Ansonsten kann ich meiner Mannschaft für die gesamte Hin- und Rückrunde aber null Vorwürfe machen. Die Jungs geben von der ersten bis zur letzten Sekunde Vollgas, sind konditionell topfit und fußballerisch erste Klasse“, so Ferro rückblickend.

Nach den anstehenden Feierlichkeiten geht der Blick bereits Richtung Zukunft. Angst vor der höheren Spielklasse hat bei den Sportfreunden niemand, zumal die personellen Weichen auf Kontinuität gestellt sind. „In der neuen Saison in der A-Liga wird es natürlich erst einmal darum gehen, den Klassenerhalt so schnell wie möglich in trockene Tücher zu bringen. Aber da die Mannschaft komplett zusammenbleibt und der eine oder andere Neuzugang noch dazukommt, glaube ich fest daran, dass für uns am Ende ein einstelliger Tabellenplatz drin ist“, blickt der Coach bereits optimistisch voraus.