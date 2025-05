"Absolute Wunschtransfers": VfL Theesen präsentiert drei Rückkehrer

Mit 16 Regionalliga-Einsätzen im Gepäck wechselt Torhüter Luis Weber zum VfL Theesen. Der 23-Jährige stand von 2020 bis zum Winter 2025 im Diensten des SV Rödinghausen und spielte in der Jugend neben dem SC Paderborn und Arminia Bielefeld schon für Theesen. Im Januar diesen Jahres schloss sich Weber dem SC Wiedenbrück an , nachdem dieser seinen Stammplatz im Tor des SV Rödinghausen verloren hatte, konnte Regionalliga-West-Rekordspieler und Wiedenbrücks Stammtorhüter Marcel Hölscher nicht verdrängen.

Doppelpack aus Peckeloh

Mit Timur Rieger und Jannik Tödtmann kehren zwei weitere Ex-Jugendspieler vom SC Peckeloh zum VfL Theesen zurück. Tödtmann hatte die Theesener U19 2015 für den SC Verl II verlassen. Über die Westfalenligisten SC Roland Beckum, SC Herford und Oberligist Delbrücker SC landete Tödtmann im letzten Sommer beim SC Peckeloh. Insgesamt bestritt Tödtmann 126 Westfalenliga-Partien.

Rieger spielte derweil bereits für Fichte Bielefeld und ebenfalls für den SC Verl II, den SC Herford und seit 2022 für den SC Peckeloh, für die er 118 Spiele in der Westfalenliga und 72 Spiele in der Landesliga absolviert hat.

"Er kann sowohl als Innen- wie auch Außenverteidiger spielen und gehört sicherlich mit seiner Erfahrung zu den Führungsspielern. In unserer Defensive wird er eine Lücke schließen, aber auch vom Charakter her ist Timur ein absoluter top Typ. Wir freuen uns sehr auf seine Rückkehr", so Jörg Pudel.

Über den variablen Offensivspieler Tödtmann sagt Pudel: "Jannik ist sehr zielstrebig und torgefährlich und somit eine echte Waffe im Angriff. Charakterlich haben wir festgestellt, passt er zudem hervorragend ins Team, was neben den spielerischen Qualitäten ein echter Pluspunkt ist."

Acar: "Absolute Wunschtransfers"

Theesens Trainer Engin Acar sagt: "Ich bin sehr froh, dass der Verein uns diese Neuzugänge ermöglicht hat. Alle drei Spieler sind absolute Wunschtransfers.

Luis Weber hat als Torwart eine enorme Ausstrahlung und bringt fußballerisch sehr viel mit. Er hat in der Regionalliga bereits seine Klasse unter Beweis gestellt. Jannik Tödtmann hat ebenfalls gezeigt, dass er sehr treffsicher sein kann und in der Offensive flexibel einsetzbar ist. Das Selbstvertrauen wird ihm helfen beim VfL wieder in Topform zu kommen. Timur Rieger ist sowohl über die linke Seite als auch als Innenverteidiger flexibel einsetzbar. Alle drei Spieler verfügen über ausreichend Erfahrung, die unsere junge Mannschaft bereichern wird. Menschlich passen alle drei hervorragend in unser Mannschaftsgefüge."